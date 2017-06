Nova investigació de Competència a l’alta velocitat

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) continua la seva lluita particular contra els càrtels. Aquest organisme supervisor dels mercats va anunciar ahir l’obertura d’un expedient a un total de 25 empreses tan grans com Indra, Siemens, Alstom, ACS o Sacyr per, presumptament, haver-se repartit les licitacions dels contractes d’electrificació de les obres de l’AVE i la xarxa ferroviària convencional.

Així, la CNMC explicava ahir en un comunicat que ha decidit obrir aquest expedient després de les inspeccions que va començar el juliol del 2016 a les seus d’Alstom Transport i Elecnor. Més tard, el gener d’aquest any va fer el mateix a Cobra Instal·lacions i Serveis (filial de la constructora ACS de Florentino Pérez), SEMI, Electrén i Siemens. En aquests escorcolls, l’organisme va observar indicis de pràctiques anticompetitives que apunten que es van repartir les licitacions per a la construcció i el manteniment dels sistemes d’electrificació i els equips electromecànics de les xarxes ferroviàries.

De moment, Indra va negar ahir a Europa Press haver participat en aquestes pràctiques i va explicar que fins ara no l’han investigat. La companyia assegura també que ha proporcionat tota la informació necessària a la CNMC per col·laborar-hi “al màxim”.

Però per a la conclusió definitiva encara falten més de 18 mesos. Aquest és el període que Competència va obrir des d’ahir per instruir aquest expedient, és a dir, dur a terme les inspeccions necessàries per finalment presentar la resolució al seu consell. També dictaminarà si les empreses investigades han d’acabar fent front a una multa per pràctiques anticompetitives, com ja ha passat en altres casos durant els últims anys, per exemple en el sector paperer o, fins i tot, de la banca.

“Una cortina de fum”

Així doncs, aquesta investigació és una més de totes les que la CNMC ha dut a terme els últims anys, durant els quals s’ha intensificat especialment la lluita contra aquesta mena de càrtels. Però en aquesta legislatura, la tasca d’aquest organisme es veurà, com a mínim, obstaculitzada per la seva fragmentació. Un dels punts inclosos en l’acord d’investidura de Ciutadans per fer president Mariano Rajoy va ser la divisió (de nou) de la CNMC en diversos organismes, una mesura que ja té forma de projecte de llei. I José María Marín Quemada, el president d’aquesta institució, ho té clar: aquest debat és una “cortina de fum” que “emmascara” el que és realment important, que són les competències que té l’organisme.

Per a Marín Quemada, la CNMC encara no és un organisme prou independent dels poders polítics (tot just fa quatre anys que es van unir l’autoritat de la competència de telecomunicacions i la d’energia en la CNMC). Més i tot, va reclamar que encara no té totes les competències que hauria de tenir segons la normativa europea. Tal com va denunciar ahir, encara no pot regular l’espectre radioelèctric o els peatges. Per això va deixar clar que, als seus ulls, el que cal no és tornar a dividir la CNMC sinó que “la reforma estructural més barata i més eficaç és comptar amb institucions de regulació i supervisió dels mercats i la competència adequades”.

Però el cert és que aquesta reforma ja gairebé és un fet, amb un procés públic de consulta obert i un projecte de llei sobre la taula. Per això, Marín Quemada va ser més contundent que de costum i va reivindicar amb força la necessitat d’abordar els problemes reals del mercat espanyol i no el model dels organismes. “¿No hem quedat que hem de ser més independents del poder polític?”, es va preguntar.