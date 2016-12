Nubelo es converteix en Bandit, un portal de feines tecnològiques

La tecnològica catalana Nubelo ha decidit reinventar-se: s’ha venut a la companyia australiana Freelancer la plataforma que havia creat per contractar treballadors freelance (que actualment li aportava menys del 40% de la facturació) i ara es concentrarà en la seva eina per connectar professionals del món digital amb empreses del sector. Per a aquesta nova etapa, Nubelo ha decidit canviar de nom i convertir-se en Bandit, una marca que consideren més apropiada per a l’expansió internacional que projecten.

El negoci, per tant, seguirà basant-se en els recursos humans, però es concentrarà en les feines a temps complet i que no siguin per a tasques puntuals. La plataforma permetrà que les empreses trobin perfils de desenvolupadors de software o enginyers de dades, alguns dels més buscats en el món tecnològic. La cinquantena de treballadors de Nubelo segueixen mantenint la feina i l’empresa conserva les mateixes oficines al districte barceloní del 22@, així com les delegacions a Madrid, l’Argentina i el Brasil.

Segons el conseller delegat de Bandit, Francesc Font, el projecte pretén irrompre en un mercat on hi ha molta competència, però també “males experiències” per als clients. Bandit assegura que ja té una base de 18.000 professionals i col·labora amb algunes de les empreses que demanen més talent digital, com Everis o Wallapop.

Aquesta part del negoci, de fet, no és nova: la divisió va néixer el desembre del 2015 i ha facturat 700.000 euros aquest any (més del 60% de la facturació de Nubelo), una xifra que vol multiplicar per tres el 2017. Fins ara, la divisió s’havia finançat amb la mateixa activitat de Nubelo i els ingressos extres que ha rebut de la venda de la plataforma a Freelancer. Actualment la companyia està participada pels fons Caixa Capital Risc, Nero Ventures i Mountain Nazca. Tot i així, ja es prepara per obrir una ronda de finançament a principis del 2017.

Expansió en quatre països

La companyia, a més, aprofitarà l’estructura internacional que ja tenen per obrir-se pas en altres països. En el primer semestre del 2017 Bandit duplicarà l’equip a les oficines de Bogotá i Mèxic D.F., on Nubelo ja era present. A més, durant el segon semestre s’estrenarà a Berlín i París.