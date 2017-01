Oliu compara els que reclamen les clàusules terra amb el Lazarillo de Tormes

El president del Banc Sabadell, Josep Oliu, ha carregat aquest divendres contra les associacions de consumidors i els bufets d'advocats que demanen la devolució generalitzada de les clàusules terra per fer-hi negoci.

En una conferència davant la Cambra de Comerç de Sabadell on parlava de perspectives macroeconòmiques de cara a aquest any, Oliu ha qualificat associacions com Adicae i bufets d'advocats de "Lazarillos de Tormes", en referència al personatge del murri del clàssic de la literatura castellana del segle XVI.

Les crítiques del banquer català han anat més lluny i ha assenyalat, segons recull Europa Press, que també els jutges s'han sumat a aquesta onada contra les clàusules terra. Segons ha dit, això posa en qüestió el sistema judicial, subratllant que hi va haver una sentència del Tribunal Suprem que dictava que si les clàusules eren transparents (com el Sabadell insisteix que les seves eren) són vàlides i que en cas contrari els casos s'havien d'atendre de manera individual.

El cas s'ha vist sacsejat arran de la recent sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en què afirmava que en els casos on les clàusules van ser abusives, les entitats les han de tornar des del primer dia en què les van cobrar. El Tribunal Suprem havia fixat que els bancs només les havien de tornar fins al mes de maig de 2013.