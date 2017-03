Oliu no veu necessitat d'endur-se la seu del Sabadell fora de Catalunya

El president de Banc Sabadell, Josep Oliu, ha assegurat aquest dijous que l'entitat "no té cap intenció" de traslladar la seva seu central fora de Catalunya. "Crec que no hi ha cap amenaça a curt termini que ens obligui a pensar a fer les maletes, no hi ha raó", ha afirmat Oliu durant la junta general del banc en resposta a un accionista, que ha retret al directiu les seves declaracions sobre política.

Oliu ha volgut deixar clar que no ha parlat mai "de política ni d'independència" i que l'únic que ha explicat és el que pot fer el banc en cas de necessitat. S'ha referit així a les declaracions que va realitzar al començament de l'any, quan va dir que l'entitat podria traslladar la seva seu social sense haver de convocar una junta d'accionistes en cas que necessités l'"aixopluc" de la Unió Europea davant una hipotètica independència de Catalunya.

"Però el banc no té cap intenció, i menys jo, de canviar de lloc", ha declarat Oliu, que ha dit que en cas que Catalunya sortís de l'euro o que ocorreguessin "coses més catastròfiques", el banc ha de garantir que estarà en igualtat de condicions que la resta de bancs espanyols.