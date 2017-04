Optimisme moderat

La publicació trimestral de l’Enquesta de Població Activa s’ha convertit en un ritual que hauríem d’anar abandonant un cop consolidat el canvi de cicle. L’escrutini de les últimes dades aporta molt poca cosa un cop descomptats els efectes estacionals: que seguim creant llocs de treball i reduint l’atur, però que, a aquest ritme, ens caldrà esperar al 2020 perquè l’atur català caigui per sota del 10%.

Més interessant resulta el patró de creació d’ocupació: dels 237.000 llocs de treball creats en els últims tres anys, menys de 1% han estat ocupats per persones amb estudis elementals, una tercera part per persones amb la secundària superior i dues terceres parts per persones amb estudis superiors. Això fa que l’estructura de l’ocupació estigui convergint (lentament) amb l’europea. El mateix patró s’està donant a les Balears, però no arreu d’Espanya. A Andalusia, per exemple, un 37% dels 296.000 llocs de treball creats han estat ocupats per persones amb estudis elementals.