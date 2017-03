Oryzon tanca una ampliació de 18 milions i s’acosta al Nasdaq

Oryzon Genomics agafa impuls financer per fer el salt al Nasdaq. La companyia biotecnològica amb seu a Cornellà de Llobregat va tancar ahir una ampliació de capital de 18 milions d’euros que permetrà donar embranzida als seus assajos clínics. La subscripció s’ha fet a un preu d’emissió de 3,20 euros per acció, segons ha informat la companyia. L’empresa ha aconseguit el finançament a través de l’emissió de més de 5,7 milions d’accions, el màxim que li permetia la llei. De fet, segons va explicar a l’ARA el seu conseller delegat, Carlos Buesa, l’objectiu inicial era captar 14 milions, però la demanda els va permetre allargar aquest objectiu fins als 18 milions.

A més, Buesa assegura que aquesta operació és un “salt qualitatiu” perquè per primer cop incorporen a la companyia fons americans especialitzats en la indústria biofarmacèutica. “Ho hem vist com un vot de confiança”, va afirmar el conseller delegat. D’altra banda, l’ampliació ha donat entrada a inversors institucionals espanyols, com ara fons de pensions i mútues. Tot i així, la majoria de les transaccions s’han fet amb països estrangers. Aquest reforç financer també acosta la companyia al Nasdaq de Nova York. “Aquest finançament enforteix la companyia per seguir avançat en la consecució de fites rellevants en el desenvolupament dels nostres fàrmacs”, va dir Buesa. Des que l’empresa va sortir al mercat alternatiu borsari ha aconseguit captar uns 50 milions d’euros dels inversors. Està previst que les accions s’admetin a cotització a partir de dimarts que ve.

Línies d’investigació

Els diners de l’ampliació es destinaran a finançar programes clínics de l’àrea de la neurodegeneració i la neuroinflamació. Ara mateix, la companyia centra els seus esforços a desenvolupar l’ORY-2001, la seva segona molècula per tractar malalties com l’esclerosi múltiple, l’Alzheimer i les malalties de Hungtinton.

A banda dels avenços contra les malalties neurodegeneratives, la biotecnològica també va comunicar el novembre passat els primers resultats de la seva molècula ORY-1001 en pacients de leucèmia. La investigació va tirar endavant gràcies a un altre acord amb el laboratori suís Roche i ja s’ha subministrat a més d’una quarantena de pacients.