Oryzon tanca una ampliació de capital de 18 milions d'euros

Oryzon Genomics, la companyia biofarmacèutica de Barcelona centrada en el desenvolupament de teràpies de malalties no respostes, ha anunciat aquest divendres un acord per augmentar el seu capital per un import efectiu total de 18,2 milions d'euros mitjançant l'emissió de més de 5,7 milions d'accions ordinàries, el màxim que la companyia podia efectuar sota les vigents autoritzacions dels seus òrgans de govern.

La subscripció s'ha realitzat a un preu d'emissió de 3,20 euros per acció, segons ha informat la companyia. L'augment de capital s'ha fet a través de la col·locació privada dirigida a inversors institucionals i han anant a parar a mans d'inversors qualificats nord-americans, europeus i espanyols, i també de fons especialitzats en la indústria biofarmacèutica nord-americans i europeus. De fet, la majoria de les accions s'han fet amb països estrangers.

Segons ha explicat al companyia, els diners es destinaran a finançar programes clínics de l'àrea de la neurodegeneració i la neuroinflamació, entre altres, però també per alleugerir les despeses de funcionament ordinari.

"Aquest finançament subratlla la confiança per part d'inversors especialitzats en el sector; la positiva evolució dels nostres assajos clínics i aquest finançament addicional enforteix la companyia per seguir avançat en la consecució de fites rellevants en el desenvolupament dels nostres fàrmacs i en els passos següents de la companyia en el mercat americà", ha assegurat Carlos Buesa, el conseller delegat de la companyia. Està previst que les accions s'admetin a cotització a partir del dimarts que ve.