El PIB català supera per primer cop els registres d'abans de la crisi

L'economia catalana va créixer un 3,5% el 2016 i va arribar als 223.629 milions d'euros, segons les dades publicades aquest dijous per l'institut estadístic de Catalunya (Idescat). Així, el 2016 va ser el primer cop que l'economia catalana va superar els registres anteriors a la crisi.

L'economia en xifresEl millor any fins ara havia estat el 2008, quan el PIB català va arribar a 216.922 milions d'euros. Des d'aquell any va anar caient fins els mínims del 2013, que es va quedar el 203.198 milions d'euros. La recuperació es va iniciar el 2014, quan es el PIB va arribar als 208.018 milions i els va consolidar el 2015 amb 215.641 milions, només 1.281 milions per sota dels màxims dels 2008.

Evolució del PIB català 2000-2016

Segons les dades de l' Idescat, l'economia catalana creix a un ritme superior que l'espanyola. Això s'evidencia perquè mentre Catalunya ja ha superat els registres del rècord històric del 2008, en el cas d'Espanya, malgrat el bon creixement del 2016, encara està per sota dels màxims històrics. El PIB espanyol el 2016 va ser de 1,11 bilions d'euros, uns 2.400 menys que els màxims del 2008.

L'Idescat ha certificat que l' economia catalana va millorar un 3,5% el 2016, tres dècimes per sobre del creixement de l'economia espanyola, que va ser del 3,2%, i més d'un punt i mig superior a la mitjana de la Unió Europea (UE), que va créixer un 1,9%.

La industria va ser el principal motor del creixement de l'economia catalana el 2016. Segons l'Idescat, des de l'òptica de l'oferta, la indústria va créixer un 4%. En el podi del creixement la van seguir la construcció (3,2%) i els serveis (3,1%). Malgrat que el pes absolut és molt menor, destaca el repunt de l'agricultura, que va pujar un 10,1%.

PIB per sectors

Des de l'òptica de la demana, la demanda interna va continuar amb un bon dinamisme, amb un creixement del 3,2%, malgrat cert alentiment respecte del 2015. Segons l'Idescat, aquesta situació és atribuïble, sobretot, al menor avenç del consum de les administracions públiques i el de les llars, que milloren un 2,7% cadascun. No obstant això, la formació bruta de capital va registrar un fort creixement, del 5,2%, en part degut a la inversió en la construcció, que va créixer el 4,6%, superant l'augment de la inversió en béns d’equipament, d'un 4,5%.

El que va millorar més va ser l 'aportació del sector exterior, que va millorar el 0,6%, quan l'any 2015 no va aportar creixement. S'ha d'assenyalar que l’any 2016 el saldo amb l’estranger mostra una aportació de -0,3 punts percentuals. Aquest resultat reflecteix el notable dinamisme de les importacions, que van créixer un 8% en el conjunt de l’any, per sobre de les exportacions, que ho van fer un 4,1%.

PIB des de l'òptica de la demanda

L'evolució del producte interior brut durant tot el 2016 demostra una certa desacceleració en la segona meitat de l'any. Mentre els dos primers trimestres el creixement anual se situava en el 3,8%, el tercer trimestre va baixar fins al 3,4% i el quart trimestre al 2,8%.