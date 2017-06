El portaveu del PP reconeix que l'amnistia fiscal es va aprovar "a la desesperada"

El portaveu del PP al Congrés dels Diputats, Rafael Hernando, ha reconegut que el govern espanyol es va equivocar en aplicar l'amnistia fiscal. Fins a quatre vegades ha repetit que es van cometre errors. " No ho vam fer bé, ens vam equivocar; podríem haver-ho fet millor. S'ha de reconèixer que ens vam equivocar en aplicar-la. Era possible fer-ho millor, però no ho vam fer bé", ha dit Hernando aquest divendres en l' esmorzar informatiu de 'Vanity Fair'.

Cop del TC a Montoro per la seva amnistia fiscalEl portaveu del PP també ha declarat que l'amnistia va ser "una mesura a la desesperada en un any d'enorme dificultat per evitar el rescat del país". Això sí, ha advertit que l'executiu es va equivocar "en la forma, però no en el fons", ja que l'amnistia s'hauria d'haver aprovat sense urgència com a llei, i no com a decret llei. " Es tractava d'una situació d'emergència en un país que es trobava al límit del col·lapse", ha justificat Hernando.

L'amnistia fiscal de Montoro es va aprovar l'any 2012 i va permetre que els evasors poguessin regularitzar els seus diners en plena crisi de manera pràcticament gratuïta. El Tribunal Constitucional, però, va tombar dijous passat la mesura de cara al futur, tot i que avala les regularitzacions fetes l'any 2012.

El govern espanyol manté "el suport" a Montoro

El revés del Tribunal Constitucional al govern espanyol i, en especial, al ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, ha posat el cap del ministre a la picota. L'oposició en demana la dimissió i creix la pressió a Mariano Rajoy perquè el faci plegar. Però, de moment, l'executiu espanyol manté "tot el suport" a Montoro, segons ha explicat aquest divendres el portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo.

El mateix Hernando també dona suport al seu company de partit i ha declarat que "no ha de dimitir", i ha confirmat que el ministre compareixerà davant la ciutadania per donar explicacions, tot i que no ha especificat quan ho farà.

Méndez de Vigo ha considerat que Montoro "ha fet una gran feina en la confecció i la negociació dels pressupostos del 2017. Començarà immediatament amb la negociació del sostre de despesa del 2018 i té tot el suport del govern".

El PSOE ha insistit a demanar aquest divendres la dimissió de Montoro, igual que la resta de l'oposició d'esquerres. Ciutadans, que havia fet de la lluita contra l'amnistia fiscal un dels seus cavalls de batalla durant les negociacions del pacte d'estabilitat amb Rajoy, de moment s'ha posat de perfil i només ha demanat la compareixença de Montoro al Congrés. El ministeri ja ha anunciat que Montoro hi anirà per voluntat pròpia.