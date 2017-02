El PP respon al PSOE que no cal remuntar-se al segle XIX per investigar el rescat financer

Ara que diversos partits han posat sobre la taula la creació d'una comissió d'investigació sobre el rescat financer, alguns volen aprofitar per recuperar el temps perdut i, de passada, assenyalar culpables al costat contrari. El PSOE ha assegurat aquest dijous que sol·licitarà que aquesta comissió tiri més enrere, fins a l'explosió de la bombolla immobiliària, concretament, l'any 2000, quan José María Aznar arriba al govern amb la majoria absoluta del Partit Popular. Una petició amb la qual el PP ha ironitzat: el PP "no té cap problema" que la investigació es retrotregui al 2000, però tampoc cal "arribar a investigar el sector al segle XIX", deia tot seguit el seu homòleg al Partit Popular, Rafael Hernando.

Segons ha explicat el portaveu socialista, el grup vol que la comissió retrocedeixi fins al 2000 perquè és el moment que "té a veure amb la gènesi de la bombolla immobiliària", però admet que també analitzi l'esclat i la gestió de les seves conseqüències fins al 2015. L'objectiu seria poder conèixer "els problemes aguts" que l'esclat de la bombolla va provocar en el sistema financer i, concretament, en les caixes d'estalvi els anys 2009 i 2010. De fet, el PSOE ha fet aquesta proposta després que el ministre d'Economia, Luis de Guindos, aconsellés que la comissió que l'oposició va demanar arran de la imputació de part de la cúpula del Banc d'Espanya en el cas de la sortida a borsa de BFA-Bankia, es remunti fins al govern de José Luis Rodríguez Zapatero .

Tot seguit, el portaveu del Partit Popular, Rafael Henrando, ha deixat clar que la comissió que el ple aprovarà la propera setmana "no ha de fer una investigació en paral·lel" a la que ja fan els tribunals. A més, ha dit que "haver-hi pensat abans, però si algú té interès que es remunti fins al 2000, no hi tenim cap problema".

El debat de les pensions

Però el Banc d'Espanya no només ha estat un dels detonants de la creació d'aquesta polèmica comissió, sinó que la compareixença d'ahir al Pacte de Toledo de l'actual governador de l'organisme, Luis María Linde, ha obert la controvèrsia sobre la reforma del sistema de pensions. El líder de Podem, Pablo Iglesias, ha remès durament contra Linde i la seva proposta d'endarrerir l'edat de jubilació i impulsar plans privats, després que ahir assistís a la comissió del Pacte de Toledo aprofitant la compareixença del governador. En aquest sentit, ha tornat a proposar la creació d'un impost específic a empreses o bancs per finançar les pensions i ha assegurat que l'argument demogràfic "és pobre", perquè depèn de la immigració i les polítiques familiars.

Tot i que el PP va mostrar complicitat amb les propostes del Banc d'Espanya, aquest dijous Rafael Hernando ha assegurat que "no cal retardar l'edat de jubilació", però sí que cal facilitar que les persones en edat de jubilar-se puguin continuar treballant si ho volen. Hernando, a més, ha defensat que el Banc d'Espanya no proposava allargar la vida laboral a tothom, sinó en funció de certes variables.