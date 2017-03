Panasonic assoleix la majoria i el control accionarial de Ficosa

Panasonic tindrà el control accionarial de la companyia catalana de components de l'automòbil Ficosa, segons ha explicat la companyia aquest dimarts en un comunicat. La multinacional japonesa elevarà del 49% al 69% la seva participació a Ficosa. El tancament de l'operació està pendent d'algunes condicions, inclosa l'aprovació de les autoritats europees.

Aquesta operació permetrà la devolució del deute participatiu que Ficosa tenia amb l' empresa pública de la Generalitat Avançsa, i que equivalia a un 20% del capital de Ficosa, segons va explicar en el seu dia el llavors conseller d'Empresa, Felip Puig.

Wilhelm Steger: “Ficosa ens pot donar l’entrada a clients molt grans”Aquest crèdit, concedit el 2009, en plena crisi, i subrogat després el 2015, pujava a 50 milions d'euros. Ficosa tornarà aquesta quantitat més un 29% en el total d'interessos amb fons propis i els ingressos procedents de la transacció amb Panasonic.

El conseller delegat de Ficodsa, Xavier Pujol, ha agraït el suport rebut del Govern durant aquest anys i ha indicat que l'aliança amb Panasonic és "un important pas per al futur del teixit industrial de Catalunya i Espanya, enfortint la capacitat d'innovació, la competitivitat i l'ocupació del país".

Després d'aquesta operació, Panasonic, que l'estiu del 2015 va pagar uns 100 milions d'euros per adquirir el 49% de Ficosa, es converteix en el soci majoritari, mentre que la família Pujol passarà a tenir un 31% de la companyia.

Ficosa es convertirà després d'aquesta operació en una divisió de negoci global de Panasonic, en concret la d'Automotive Business (negoci d'automoció). El centre de Viladecavalls -que Ficosa es va quedar després de marxar Sony- es convertirà en un 'hub' o centre tecnològic en sistemes de connectivitat, e-mobilitat i ADAS (sistemes d'assistència al conductor) per a tota l'aliança Ficosa-Panasonic.

La gestió de la companyia continuarà a mans de Xavier Pujol com a conseller delegat, mentre que Panasonic prendrà el control del consell d'administració, ja que tindrà set representants per quatre de la família Pujol.

Xavier Pujol ha destacat la importància estratègica de l'operació. Segons Pujol, Ficosa ha fet els últims anys "una profunda transformació tecnològica" desenvolupant productes de més valor afegit en electrònica i software. Segons Pujol, el repte tecnològic del sector de l'automòbil "és enorme i requereix de grans inversions".

Per aquest motiu, Pujol considera que el suport de Panasonic "és clau per accelerar les sinergies d'ambdues companyies, consolidar el projecte industrial i tenir suficient massa crítica per liderar la transició del mercat de l'automòbil a la connectivitat del vehicle, el cotxe autònom, els sistemes de seguretat per a una conducció cada cop més assistida i l'e-mobilitat".

El director general de Panasonic, Yoshio Ito, ha indicat que espera impulsar les sinergies entre ambdues companyies, no només en la fabricació de retrovisors electrònics, sinó també "en el desenvolupament de tecnologia per a crear un vehicle connectat".

Ficosa, des del 2009, ha aconseguit doblar les seves vendes, passat de 550 milions fins als 1.112 milions del 2015, i te més de 10.280 treballadors a tot el món, dels que 1.700 treballen a Viladecavalls, on hi ha 670 enginyers del miler que en té la companyia.