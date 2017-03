Panasonic pren el control de Ficosa Amb el 69% de les accions

Panasonic tindrà la majoria accionarial de Ficosa. La multinacional japonesa elevarà del 49% al 69% la seva participació a la catalana, segons va explicar ahir la mateixa companyia especialitzada en components de l’automòbil. L’operació encara no està tancada, ja que falten algunes condicions, com ara l’aprovació de les autoritats europees. La japonesa es quedarà amb el 20% que fins ara estava en mans de la Generalitat a través d’Avançsa. De fet, l’operació permetrà retornar el deute participatiu que Ficosa tenia amb l’empresa pública, i que equival, precisament, al 20% del capital de Ficosa, segons va explicar en aquell moment l’aleshores conseller d’Empresa, Felip Puig.

Aquest crèdit, concedit el 2009, en plena crisi, i subrogat després el 2015, pujava a 50 milions d’euros. Ficosa tornarà aquesta quantitat més un 29% en el total d’interessos amb fons propis i els ingressos procedents de la transacció amb Panasonic. Això permetrà a la Generalitat ingressar un total de 65 milions d’euros.

El conseller delegat de Ficosa, Xavier Pujol, va agrair el suport del Govern durant aquests anys i va indicar que l’aliança amb Panasonic és “un important pas per al futur del teixit industrial de Catalunya i Espanya, perquè enforteix la capacitat d’innovació, la competitivitat i l’ocupació del país”. El conseller d’Empresa i Coneixement, Jordi Baiget, també va remarcar la feina de la Generalitat per salvar la planta de Viladecavalls i va celebrar la “confiança” dels inversors en l’economia catalana.

Ficosa serà una divisió de negoci

L’operació situa Panasonic -que el 2015 ja va pagar uns 100 milions d’euros per quedar-se amb el 49% de Ficosa- com a soci majoritari. Ara la família Pujol controlarà el 31% restant. L’empresa catalana, doncs, passarà a ser la divisió d’automoció del negoci global de Panasonic, que en controlarà el consell d’administració. Xavier Pujol continuarà al capdavant del centre de Viladecavalls, que es convertirà en un hub tecnològic per als cotxes del futur, enfocat als sistemes de connectivitat, l’e-mobilitat i els sistemes d’assistència al conductor, segons la companyia. Pujol va destacar la importància estratègica de l’operació: “És clau per accelerar les sinergies, consolidar el projecte industrial i tenir massa crítica per liderar la transició de l’automòbil a la connectivitat”.

El director general de Panasonic, Yoshio Ito, també va remarcar que la clau és “el desenvolupament de tecnologia per crear un vehicle connectat”. Els sindicats també veuen bé l’operació perquè consideren que ofereix més garanties de futur i més estabilitat per a la plantilla. Després d’uns anys crítics, des del 2009 Ficosa ha doblat les vendes: ha passat de 550 milions a 1.112 milions el 2015. Actualment té més de 10.280 treballadors a tot el món.