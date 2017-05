Parlem estudia créixer a través de fusions o adquisicions

L’operadora de telecomunicacions catalana presentarà demà al seu consell d’administració els plans de futur de l’empresa, que inclouen la possibilitat de fer operacions corporatives, com ara fusions o adquisicions, a llarg termini. Segons va explicar ahir a l’ARA el conseller delegat de la companyia, Ernest Pérez-Mas, ja hi ha alguna proposta concreta per créixer per aquesta via. Actualment l’empresa compta amb MásMóvil com a soci industrial, gràcies al qual pot accedir a unes 90.000 llars amb fibra òptica a Catalunya a través de la xarxa d’Orange.

L’empresa està a punt de llançar una nova campanya de màrqueting i comunicació amb la consultora Roca Salvatella per esprintar en la captació de nous clients, sobretot a través del canal digital. A més, Parlem acaba d’actualitzar les seves tarifes, que ha rebaixat en un 30% de mitjana per ser més competitiva. L’operadora també ofereix paquets convergents (telefonia, internet i televisió), amb la diferència que permet al client escollir quins serveis vol incloure-hi.

Parlem va tancar el 2016 amb una facturació d’1,3 milions d’euros, el doble que l’any anterior, i preveu triplicar aquest any els seus ingressos fins als 4 milions. D’altra banda, Pérez-Mas assegura que el seu objectiu és assolir beneficis el 2018. “Volem que aquesta empresa duri molts anys i per això cal rendibilitat”, explica Pérez-Mas.

Per aconseguir-ho, l’empresa vol captar una nova inversió d’1,5 milions, que se sumaria al milió d’euros que hi va injectar l’empresa pública Avançsa el mes passat. En aquesta operació, Parlem buscarà que hi entrin nous socis, sobretot family offices catalans. Actualment l’empresa compta amb inversors com Ona Capital -de les famílies Font i Carandell- i el fons barceloní Inveready.

Més oferta audiovisual

Cap a finals d’estiu, la companyia també reformularà la seva oferta de televisió per adaptar-la als nous models de consum. Parlem mantindrà el paquet de televisió lineal amb més de 80 canals, però hi afegirà funcionalitats com l’opció d’enregistrar o tornar al principi d’un programa ja començat. En aquest sentit, buscarà acords estratègics amb plataformes de streaming com Netflix, Filmin o Wuaki.tv per oferir-les als seus clients.