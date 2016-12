Penes de fins a 13 anys de presó per estafar més de 430 milions d'euros

Compraven obres d'art i les venien molt per sobre del seu preu real. L'Audiència Nacional ha condemnat a un total de 69 anys i cinc mesos de presó vuit acusats per fer una estafa piramidal amb la societat Arte y Naturaleza: una entitat que s'amagava sota l'aparença d'una companyia de compravenda d'art i que va estafar 434 milions d'euros a un total de 19.360 perjudicats.

El màxim responsable de la companyia, però, Guillermo García del Toro, ha quedat sense cap responsabilitat perquè va morir al mes de novembre. García del Toro era extreballador d'Afinsa, i segons el jutge hauria copiat exactament el mateix model de negoci –i d'estafa piramidal–, però d'una manera encara més ambiciosa. De fet, durant el judici García del Toro va declarar que l'empresa es deia inicialment Inversiones en Arte y Naturaleza, però van canviar de nom el 2004 per eliminar el rastre de la matriu financera. El fiscal demanava 20 anys de presó per al cap d'aquesta estafa piramidal, a qui acusava d'haver-se aprofitat de la seva experiència com a comercial d'Afinsa per construir una estafa similar.

El condemnat principal és a qui el jutge considera "la seva mà dreta", Raul García López, condemnat a 13 anys i cinc mesos de presó per delictes d'estafa d'especial gravetat, insolvència punible i delicte societari continuat per falsedat comptable. Hi ha sis responsables més de l'empresa condemnats, amb penes d'entre 7 i 11 anys, a banda de l'auditor de la companyia, com a còmplice, amb 4 anys de presó. Els set responsables de l'estafa, a més, també hauran d'indemnitzar els perjudicats.