El grup Peugeot-Citroën compra Opel a General Motors

El grup automobilístic PSA (sorgit de la fusió entre Peugeot i Citro ë n als anys setanta) ha anunciat la compra al nord-americà General Motors (GM) de la seva filial d' Opel per 2.200 milions d'euros. L'operació el convertirà en el número dos del sector a Europa.

La compra es desglossa en l'adquisició, per una banda, d'Opel/Vauxhall per 1.300 milions d'euros i, per una altra, la de la filial financera de GM a Europa per 900 milions, segons ha precisat PSA en un comunicat.

Les relacions entre el grup francès i l'americà es remunten a l'any 2012, quan PSA es trobava immers en una greu crisi que el va a portar a demanar fins a 7.000 milions en ajudes al govern de François Hollande. L'aliança actual entre els dos fabricants d'automòbils queda palesa en àmbits com el negoci de les furgonetes i els utilitaris esportius (SUV) comercials.

La compra d'Opel per part del PSA reforça el compromís dels dos grups i permet a les marques Peugeot i Citro ën competir directament amb Volkswagen, líder europeu del sector.

A tall d'exemple, el cotxe més venut a Espanya l'any 2016 va ser el Citro ën C4. No obstant, aquest és l'únic model del grup francès dins el Top 10, mentre que el grup Volkswagen n'hi té 4 (Seat León, Seat Ibiza, Volkswagen Golf i Volkswagen Polo). La fusió permet a PSA acaparar les vendes d'un altre dels models dins el Top 10 com és l' Opel Corsa.

L'any 2013 i davant una davallada de les vendes, PSA ja va estudiar fusionar-se amb la marca alemanya per salvar-se de la seva crisi.