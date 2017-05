Pimec demana tornar a revisar i facilitar els acomiadaments

El president de Pimec, Josep González, ha reclamat aquest dilluns millores a la reforma laboral que permetin "acabar amb les inseguretats jurídiques que genera". Per a González, l'augment dels contractes temporals està directament relacionat amb el fet que els empresaris encara perceben el contracte fixe com una modalitat "molt cara d'indemnitzar i molt difícil d'executar". El president de Pimec ho ha dit aquest dilluns al Caixaforum, en un acte on els representants de les petites i mitjanes empreses han abordat els temes que més preocupen l'empresariat català.

"Una nova reforma és necessària per donar seguretat, sobretot perquè quan una empresa fa un expedient sàpiga quin cost tindrà aquest expedient", ha explicat González. Per al president de Pimec la reforma laboral s'hauria de modificar "com més aviat millor" per revisar les condicions a les quals estan subjectes els acomiadaments "des del punt de vista del cost de la indemnització i també pel que fa a la facilitat per fer una regulació; si volem regular els contractes temporals també hem de revisar els contractes fixos, i d'aquesta manera segur que els empresaris apostaran més pels contractes indefinits", ha insistit González, com a mesura per equilibrar els contactes fixos amb els temporals.

González també ha reclamat una simplificació administrativa i de contractes, i distincions legals entre grans empreses i pimes en temes com el del registre horari: "Cal una distinció, no és el mateix el control que pot fer una petita empresa que una de gran, fer portar a les petites o mitjanes el registre horari és complicar la vida a aquestes empreses", ha assegurat.

Aquesta patronal catalana ha destacat la inseguretat jurídica i les sentències contradictòries com dos dels problemes principals que hi ha actualment al mercat laboral, una qüestió que, segons els representants de les pimes, s'estén des de les diferències entre acomiadaments fixos i temporals fins al registre horari -per la rectificació de la Inspecció de treball després de les sentències del Tribunal Suprem- o la no aplicació de convenis de sector en les empreses multiservei. En aquest sentit, González ha assegurat que "una arquitectura legal inadequada pot acabar perjudicant la competitivitat".