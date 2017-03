Polítics i empresaris acomiaden Salvador Gabarró

Representants del món empresarial i polític han acomiadat aquest matí l'expresident de Gas Natural Fenosa Salvador Gabarró, que va estar al capdavant de la multinacional energètica durant els seus anys de màxima expansió, i que va morir divendres passat a la matinada a Barcelona a l'edat de 81 anys.

El funeral de l'empresari, nascut el 1935 a Sant Guim de Freixenet (Segarra), s'ha oficiat a les 10.30 hores al tanatori de Sant Gervasi, a la capital catalana, i ha reunit la plana major de l'empresariat català.

Un dels presents ha estat Isidre Fainé, que va recollir el testimoni de Gabarró al capdavant de Gas Natural Fenosa el mes de setembre passat, quan el veterà empresari lleidatà va deixar el càrrec després de 12 anys i va passar a ocupar la presidència d'honor de la companyia.

També han acudit a l'últim comiat a Gabarró el conseller delegat de Gas Natural, Rafael Villaseca, el president de Repsol, Antoni Brufau, i el president d'Enagás, Antoni Llardén, mentre que el president d'Endesa, Borja Pardo, es va acostar per donar el condol a la família ahir a la tarda.

El president de CaixaBank, Jordi Gual; el president d'Abertis, Salvador Alemany; el president de Freixenet i Fira de Barcelona, Josep Lluís Bonet; l'expresident del RACC, Sebastià Salvador, i el president d'Hotusa, Amancio López, han estat altres dels assistents.

Tampoc no hi han faltat les organitzacions empresarials, amb representants com el president de la CEOE, Joan Rosell; el president de Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà; i el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls.

En el pla polític, els més matiners han estat l'expresident de la Generalitat Artur Mas i l'exalcalde de Barcelona Xavier Trias, que han visitat la família a primera hora del matí.

Més tard han arribat l'expresident de la Generalitat José Montilla, l'exconseller d'Economia Antoni Castells, i els consellers d'Empresa i Coneixement i Cultura, Jordi Baiget i Santi Vila.

Gabarró era, fins l'any passat, un dels directius més veterans de les empreses de l'Ibex, i la seva mort ha suscitat el condol de la classe empresarial espanyola.