El Popular S’aboca a l’abisme

Només cinc minuts. Aquest va ser l’únic breu lapse de temps en què ahir el Popular no va registrar pèrdues. Va ser just a l’inici de la sessió, quan, per l’efecte rebot, la cotització de l’entitat que presideix Emilio Saracho va remuntar la davallada de divendres. La resta de la jornada les accions van tornar a caure a plom. El Popular va perdre un 18% més a la borsa: ara una acció val 34 cèntims d’euro, pràcticament la meitat que fa només quatre dies.

L’estat de salut de l’entitat empitjora cada dia, per això Saracho i els principals directius de l’entitat es reuneixen avui amb representants del Banc Central Europeu (BCE) per intentar trobar la manera d’enfortir la seva liquiditat, perjudicada per la retirada de dipòsits, segons explicava Bloomberg.

Fonts bancàries consultades per l’ARA coincideixen que aquesta trobada serà clau per al futur de l’entitat: “L’ampliació ja no sembla una opció, per tant o fan un gir de guió i anuncien que tenen un comprador o segurament les autoritats europees hi hauran d’intervenir”. Aquestes mateixes fonts apunten també a un problema greu de liquiditat, que s’ha accentuat per la “fuita de clients”.

“Volen fins i tot els inversors de dins del consell”, assegura l’expert en anàlisi empresarial i borsària de Black Bird Joan Marc Ribes, que afegeix: “És difícil que Saracho tingui un as a la màniga; no va ser hàbil en anunciar una ampliació de capital en plenes negociacions, i això espanta els inversors. Soc força pessimista”. De fet, per a aquest inversor, “l’única solució a aquestes altures és la intervenció o la nacionalització”. L’ambient en el sector bancari no és gaire més optimista. “O un banc gran se’l queda a preu de saldo o res; el Popular hauria de posar sobre la taula una opció molt clara per guanyar temps”, expliquen aquestes fonts.

Després de la fugida en massa dels inversors, ara el valor actual del Popular a la borsa és de poc més de 1.400 milions d’euros. “És molt i molt poc per a un banc -assegura Ribes-, però és que a més arrossega pèrdues i actius improductius [principalment associats al totxo], per tant encara val molt menys. Si algú se’l queda el més lògic és que demani garanties”, assegura.

Per si l’escenari no fos prou complicat, ahir el grup francès Banque Fédérative du Crédit Mutuel va anunciar que abandonava el consell d’administració del Popular, després de comprar-li el 48,9% que el banc espanyol tenia de Targobank. Tot i que oficialment Crédit Mutuel encara compta amb prop d’un 4% del Popular, fonts financeres citades per Efe interpreten l’abandonament del consell com una prova que ja haurien reduït aquesta participació.

En un altre intent per calmar la tempesta, Saracho va enviar una carta als seus treballadors per mirar de tranquil·litzar-los. A la missiva assegura que Banco Popular encara és solvent, però reconeix que el banc està en “una situació difícil” i per això, apunta, “s’està treballant en diferents alternatives” que garanteixin la fortalesa i el futur.

El cert és que aquesta carta va arribar després que es fes públic que les autoritats europees havien advertit de la possibilitat que el Popular acabés necessitant una resolució ordenada si no troba comprador. Alguns analistes de la City citats per Bloomberg també apunten a aquest desenllaç. De fet, l’última davallada de l’entitat a la borsa va començar quan la direcció del banc va demanar més temps per rebre ofertes, és a dir, quan es va evidenciar la falta de compradors interessats i la poca sortida d’una nova ampliació de capital. Segons fonts del sector, “l’ampliació de capital ja no és una opció vàlida perquè diluiria moltíssim el valor dels títols”, que ja estan a un preu molt baix. Aquesta via hauria generat fins i tot divisió dins del consell d’administració. Segons explicava ahir El Confidencial, el consell d’administració del banc s’hi va oposar totalment i fins i tot va mostrar el seu rebuig a la política de Saracho en l’última junta del 31 de maig.

Davant d’aquest escenari, la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ja va dir per boca del seu president, Sebastián Albellaque, que de moment no té previst suspendre la cotització de l’entitat. En la mateixa línia va anar el govern espanyol, que va demanar “tranquil·litat absoluta”. De moment els inversors fan cas: “És fins i tot estrany la calma que hi ha als mercats -admet Ribes-, fins ara no hi ha hagut volatilitat, ni contagi a la resta del sector; és un nivell de complaença o de donar-ho per descomptat que no havíem vist mai fins ara”, conclou.