El Popular admet errors als seus comptes i es mantindrà en pèrdues el primer trimestre

El Banco Popular haurà de corregir els seus comptes del 2016. L'entitat ha admès en un comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors que una auditoria interna -arran de l'última ampliació de capital- ha detectat incorreccions als seus comptes de l'any passat que hauran de modificar. L'auditoria hauria destapat diverses necessitats de capital que no estaven reflectides correctament als números del Popular.

L'entitat assegura que aquests canvis "en cap cas" tindran un efecte "significatiu" en els seus comptes però els mercats no ho han interpretat igual. Els inversors han decidit retirar-se i poc després que es fes públic el comunicat l'entitat ja perdia més d'un 5% del seu valor a la borsa.

Segons ha explicat el Popular a la CNMV, l'auditoria revela certes "insuficiències" que cal revisar. Es tracta de provisions pel que fa a riscos per un import de 123 milions d'euros, que tindrien un impacte directe sobre els resultats i també -afegeix la nota- una "possible insuficiència" de provisions associades a crèdits dubtosos en els quals l'entitat s'ha adjudicat la garantia vinculada a aquests crèdits que, estimada estadísticament, ascendiria, aproximadament, a 160 milions d'euros.

A més, l'auditoria també ha detectat la "possible obligació" de donar de baixa alguna de les garanties associades a concessions de crèdit dubtoses, per valor de 145 milions d'euros. En aquest cas l'entitat admet que això podria tenir un impacte que encara no ha pogut quantificar en les provisions (o reserves) que s'han de fer quan es tanquen aquest tipus d'operacions.

El comunicat que l'entitat ha traslladat a la CNMV també explica que l'entitat hauria finançat els seus clients perquè participessin en l'ampliació de capital que el banc fa fer el maig de l'any passat. Si es confirmés, l'import (més de 200 milions d'euros) s'hauria de deduir, tot i que això no tindria efectes sobre el resultat ni el patrimoni net comptable.

Dimiteix el nou conseller delegat del Popular

Poc després de fer-se públic el comunicat del Banco Popular a la CNMV, també s'han conegut més canvis a la direcció de l'entitat. Segons apunten fonts financeres, el conseller delegat de Popular, Pedro Larena, hauria deixat el seu càrrec per la pèrdua de competències després de que l'entitat hagi incorporat a les seves files l'exdirectiu de Telefónica, Miguel Escrig, que fa les funcions d'adjunt al nou president de l'entitat Emilio Saracho (que va substituir Ángel Ron al febrer).

Emprenem: El setge d'Oliu al Banco PopularEl Popular encara no ha fet cap comunicació oficial sobre aquest canvi a la direcció, però segons fonts financeres la dimissió de Larena no està vinculada amb els ajustaments que l'entitat ha admès que haurà de realitzar als seus comptes. Tot i això, fonts financeres han explicat a l'ARA que aquests dos nous fronts oberts deixen en entredit tant el passat com el futur en la gestió d'aquesta entitat.