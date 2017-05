El Popular tira la tovallola i ja busca comprador

Els sis grans bancs espanyols passaran a ser cinc en un escenari pròxim. El Banco Popular, el més colpejat per la crisi dels bancs d’Espanya, ha tirat la tovallola en el seu intent d’ampliar capital per enèsima vegada per mirar de reforçar la seva precària situació. La solució que veu ara el banc que presideix Emilio Saracho des de fa només tres mesos és la de buscar un comprador que doni una solució definitiva a una entitat que està en decadència des de fa més de dos anys.

Segons va avançar El Confidencial, i han confirmat diferents fonts financeres, Saracho ha donat per impossible l’ampliació de capital que apareixia com la seva primera carta per frenar la sagnia i ha posat en mans de JP Morgan (el seu anterior banc) la venda de l’entitat. Malgrat això, l’entitat va negar ahir que estigui treballant en la seva venda.

El que diferents fonts van negar a l’ARA és que hi hagi una situació d’emergència a causa d’una fuga de dipòsits. Durant la tarda es va arribar a parlar de risc de fallida imminent i de contagi a la resta del sector. “No hi ha fuga de dipòsits”, van reiterar diferents fonts consultades.

El que s’ha trobat Saracho té més a veure amb la impossibilitat de fer una nova ampliació de capital. Els accionistes, ja molt castigats, rebutgen aquest escenari, sobretot perquè no tenen clar que sigui suficient per garantir la viabilitat del banc. I les recents pèrdues del banc (3.485 milions el 2016 i 137 més en el primer trimestre) s’uneixen a les noves provisions per reavaluar els riscos immobiliaris de l’entitat. “La impressió és que encara hi poden haver sorpreses i nous forats”, deia un analista consultat.

Altres fonts indicaven que aquesta decisió de Saracho no respon a cap risc imminent, sinó al moviment dels grans inversors institucionals després que fa tres setmanes es rebaixés la qualificació creditícia del Popular. “Saracho és un gran banquer, però mai no ha fet banca minorista, i fer banca minorista sota estrès és molt difícil”, deia una veu financera.

Les solucions que d’entrada tenia el Popular sobre la taula (ampliació de capital, venda a una entitat o trossejament i repartició dels seus actius) s’han reduït dràsticament. Fonts financeres admetien que la banca ha parlat de la possibilitat del trossejament -fórmula que va avançar l’ARA- però que seria un camí més lent que la venda a un competidor. I el temps compta. Un rescat públic tampoc és una opció: “Tindria conseqüències gravíssimes en la prima de risc i també en el dèficit del país”.

El Sabadell s’ho mira

El Sabadell, que ho va intentar l’estiu passat, està ara atent, però sense intencions reals de llançar-s’hi. Els analistes són clars: “L’operació només la pot fer un gran banc, però la digestió seria llarga i pesada”.

Això assenyala el Santander i el BBVA -i en menor mesura CaixaBank, que està centrada en el seu creixement a Portugal-. I segons ha pogut saber l’ARA, el Santander només es plantejaria l’operació si tingués ajudes públiques. Pocs en el sector han oblidat que un dels grans errors del Popular va ser, precisament, comprar el Pastor sense suport públic.