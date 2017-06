El Popular torna a desplomar-se a la borsa

Banco Popular explora l'abisme. L'entitat presidida per Emilio Saracho ha tornat a començar la setmana com la va acabar divedres, amb caigudes superiors al 18% de la seva cotització a la borsa i situa el valor dels seus títols a menys de 40 cèntims d'euro. Cap a les 10, però, la caiguda es mitigava fins a un 13%. La complicada situació de l'entitat, en ple procés de venda o ampliació de capital empitjora cada dia que passa. Per això, segons explica aquest dilluns el diari 'Expasión', la cúpula de l'bloooentitat es reunirà aquest dimarts amb representants del Banc Central Europeu (BCE) per discutir possibles opcions per millorar la seva situació, com ara la sol·licitud de préstecs addicionals.

Així, l'entitat estaria estudiant com enfortir la seva liquiditat, afectada greument per la retirada de dipòsits i el deteriorament del seu crèdit, segons expliquen fonts properes al banc consultades per Bloomberg. Si ho aconsegueixien, la cúpula de l'entitat espanyola busca la supervisió del BCE perquè guiï les decisions del consell d'administració de l'entitat.

Al Popular se li acaba el temps

Tot i això, també com explica 'Expansión', el president de l'entitat, Emilio Saracho, ha enviat una carta als seus treballadors per mirar de tranquil·litzar-los i en la qual els assegura que Banco Popular encara és solvent. En l'escrit, però, Saracho reconeix que el banc es troba en "una situació difícil" i per això "s'està treballant en diferents alternatives", per mirar de garantir la fortalesa i el futur de l'entitat.