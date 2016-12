Port de Tarragona demana al Govern que desencalli la ZAL

El president de Port de Tarragona, Josep Andreu, va demanar ahir a la Generalitat que desencalli la tramitació de la zona d’activitats logístiques, la ZAL, que estava a la recta final de la seva tramitació i que ha quedat bloquejada per la petició del Govern d’un pla especial d’infraestructures que ordeni els accessos i la mobilitat. Andreu va voler deixar clara la seva petició: “No qüestionem que sigui necessari aquest pla, però sí que aquests requeriments arribin ara, quan després de dos anys tramitant-la pensàvem que obtindríem el vistiplau aquest mateix any”.

Per això, el màxim responsable del port demana que no els aturin ara, “ja que fer un pla especial d’infraestructures podria suposar un endarreriment addicional d’entre dos i tres anys”. Per evitar-ho, Andreu demana a la Generalitat “flexibilitat, buscar fórmules per introduir tots els requeriments per fases”, a mesura que es vagi construint la ZAL. Andreu assegura que estan “preparats per licitar el projecte l’endemà mateix” que la comissió d’urbanisme els doni llum verda.

La ZAL és un projecte fonamental en l’estratègia de diversificació de tràfics del port de Tarragona, molt en particular en un dels segments que més estan creixent, el dels vehicles, ja que l’actual terminal està quedant petita. En aquest sentit, Andreu va manifestar la por “que es perdin algunes oportunitats d’inversió que ara mateix estan sobre la taula” i que si no hi ha “un calendari concret sobre quan estarà acabada la ZAL es retiraran”, com ja els ha passat amb “altres inversions que han fugit perquè no es disposava del corredor mediterrani”.

Resultats a la baixa

Pel que fa als volums de mercaderies mogudes del present exercici, i en espera del tancament definitiu de l’any, el president de Port de Tarragona va avançar que els resultats anirien al voltant dels 31,3 milions de tones mogudes, una xifra que representaria un retrocés d’un 6% respecte al 2015. Andreu va atribuir aquest descens al mal any que han tingut dos dels tràfics principals del port de Tarragona, com el carbó -que pateix la manca d’activitat a les centrals tèrmiques- i els productes petroquímics, afectats per l’aturada per manteniment de la refineria de Repsol, que és un dels clients principals de Port de Tarragona. No obstant, les xifres provisionals indiquen que els ingressos de Port de Tarragona pujaran un 1% i arribaran als 52,2 milions d’euros.

De cara al 2017, Andreu no es va atrevir a fixar objectius, però apunta que podria ser un bon any si es reactiva el mercat del carbó, com indiquen algunes previsions del sector. Tot i això, va subratllar la necessitat de continuar l’estratègia de diversificació de tràfics, per disminuir la dependència de Tarragona dels tràfics tradicionals.