El Prat creix un 8% el juliol i retalla la distància en passatgers amb Barajas

L'aeroport del Prat va créixer un 8% en volum de passatgers durant el juny, fins a un total de 5.041.652 viatgers. En el que portem d'any, ja han passat 27,1 milions de passatgers per la infraestructura catalana, xifra que suposa un 8,4% més que en el mateix període del 2016. De fet, l'aeroport de Barcelona avança a més velocitat que el de Madrid, que durant el juliol va acumular més passatgers (5.087.909 en total), però només va créixer un 3,7%.

L'esprint del Prat aquest any ha provocat que l'aeroport català retalli distància amb Barajas. Si el 2016 la diferència en passatgers entre totes dues infraestructures era de 262.371 durant el juliol, aquest any s'ha reduït fins a ser de 46.257 viatgers. Aquestes dades animen les opcions que l'aeroport de Barcelona torni a superar el de Madrid en nombre de passatgers durant l'agost, com ja va passar el 2014. Des d'aleshores, Barajas ha recuperat el títol de 'rei de l'estiu' que havia ostentat el Prat.

No obstant, en l'acumulat la distància es manté. En el que portem d'any, Madrid ha rebut 3,3 milions de passatgers més que Barcelona, una xifra inferior als 3,7 milions que els separaven el 2016. En global els aeroports de la xarxa d'Aena van registrar durant el juliol més de 27,5 milions de passatgers, un 7,4% més que el mateix mes de l'any passat. Aquest 2017 ja han passat gairebé 141 milions de viatgers pels aeroports espanyols, un increment del 8,8%.

Durant el juliol, els passatgers de vols nacionals del Prat són els que més han crescut, amb un increment del 10,6%, i els usuaris de vols internacionals van augmentar un 7%. Pel que fa a les destinacions d'aquests viatgers, els passatgers de vols a l’Àsia i el Pacífic van ser els que més van créixer, amb un increment del 109,5%, seguits dels vols cap a l’Amèrica Llatina (+31,6%) i els d'Amèrica del Nord (+22,8%).

Girona i Reus remunten el creixement

D'altra banda, l’aeroport de Girona ha tancat el juliol amb 303.256 passatgers, un 17,2% més que el juliol del 2016. En l’acumulat de l’any, l’aeròdrom gironí ja suma 1.109.748 usuaris, un 16,1% més que el juliol del 2016 després d’anys de turbulències i descens constant de vols i passatgers. Pel que fa a Reus, l’aeroport va acabar el juliol amb 196.227 passatgers, un 17,1% més que fa un any. Fins al juliol, 559.719 usuaris han passat per aquesta infraestructura, un augment del 26,2%.