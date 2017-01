El president del Círculo de Empresarios: "Els empresaris fugen de Catalunya com de la pesta"

El president del Círculo de Empresarios, Javier Vega de Seoane, ha advertit aquest dimarts que "els empresaris fugen com de la pesta" de situacions on no es compleix la llei, com ha assegurat que està ocorrent a Catalunya. Per a Vega de Seoane, els dirigents catalans "estan incomplint les lleis", generant així inseguretat jurídica entre inversors i empresaris.

En un esmorzar informatiu organitzat pel Club Diálogos para la Democracia i Ibercaja, Vega de Seoane ha donat per bona la informació de que moltes empreses estan marxant de Catalunya per la situació d'incertesa que han generat els seus dirigents.

"El que està passant a Catalunya és tal disbarat... Els inversors no volen abraçar situacions d'incertesa. Els actuals dirigents han generat una dinàmica bastant irracional i amb molta astúcia han anat conduint a bona part de la població", ha opinat aquest dirigent empresarial.

Vega de Seoane confia que la situació a Catalunya es recondueixi cap a el que ha denominat "sentit comú". "Esperem que aquesta gent que s'ha posat en aquesta dinàmica es vagi desgastant, jo crec que ja està desgastant-se, i es torni al que sempre ha estat Catalunya, una de les regions més pròsperes i dinàmiques d'Europa, a la qual li ha anat molt bé pertanyent a Espanya", ha afegit.

Conferència de Puigdemont al Parlament Europeu

Sobre la conferència sobre el referèndum català que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, pronunciarà aquest dimarts en una sala del Parlament Europeu, el president del Círculo de Emoresarios ha assegurat que aquest acte no té cap suport institucional per part de la Comissió Europea. "Cap institució europea està donant suport a aquest disbarat. És un acte més d'aquesta dinàmica un tant absurda i tindrà molt poca transcendència més enllà del màrqueting", ha opinat.

A més de Catalunya, un altre focus d'incertesa per al món empresarial és l'arribada de Donald Trump a la Casa Blanca. El seu nomenament com a president dels Estats Units ha generat inquietud davant de l'escenari més proteccionista que es presenta, però Vega de Seoane creu que no hi ha raons per inquietar-se tant.

"Les institucions americanes donen gran estabilitat i no crec que Trump sigui un boig. Crec que anirà fent les coses raonablement bé", ha subratllat el president del Cercle, que opina que el nou president estatunidenc no farà tot el que havia anunciat, de la mateixa manera que li va passar a Barack Obama, que no va complir tot el que havia promès.