Primeres sentències a Catalunya contra Volkswagen pel Dieselgate

Dos jutjats de primera instància de Barcelona han condemnat el grup alemany Volkswagen a pagar 2.284 i 3.852 euros respectivament a dos clients afectats per l’anomenat Dieselgate. Aquestes sentències, a les quals ha tingut accés l’ARA, són les primeres contra l’automobilística a Catalunya per l’escàndol dels motors trucats.

La primera està dictada pel magistrat del jutjat de primera instància número 8 de Barcelona, a mitjans de febrer, i considera que Volkswagen va instal·lar un programa informàtic per manipular les emissions “de manera conscient i voluntària” i afirma que l’automobilística “va superar de manera fraudulenta el tràmit d’homologació”. A més, assegura que la reparació del software del cotxe, en aquest cas un Volkswagen Tiguan, “necessàriament afectarà la seva venda al mercat d’ocasió”. Per aquest motiu obliga la companyia a pagar 1.784 euros i 500 euros més per danys morals a la seva propietària.

Pèrdua de valor del cotxe

La segona resolució s’ha fet pública aquesta setmana. El jutjat de primera instància número 30 de la capital catalana va dictaminar ahir que l’automobilística també haurà de pagar 3.852 euros a un altre client, propietari d’un altre Volkswagen Tiguan. El magistrat fa servir pràcticament els mateixos arguments que en el cas anterior i remarca que després de la reparació que proposa l’automobilística “és possible que les característiques i el funcionament del vehicle suposin una discrepància respecte a la informació que se li va facilitar al comprador en el moment del contracte”. El text també destaca que “no es pot obviar que això tindrà efectes en el valor de mercat” si el propietari decideix vendre el cotxe al mercat de segona mà.

En tots dos casos ja sentenciats els advocats que han portat la defensa dels clients formen part de l’associació de defensa dels drets dels consumidors APDEF. El portaveu d’aquesta associació, l’advocat Antoni Cudós, té clar que l’engany de Volkswagen “està demostrat”, i creu que el problema és quantificar-lo: “Ells mateixos han admès el frau; que van posar un programa informàtic que altera els nivells d’emissió, però la qüestió és quantificar la reclamació”. Segons explica l’advocat, la seva estratègia va “per dues vies”: “D’una banda, el dany moral per l’engany i l’abús de confiança, i, de l’altra, els danys i perjudicis objectius”.

El mirall americà

Els advocats mantenen que els cotxes afectats pel Dieselgate perden valor al mercat de segona mà, cosa que Volkswagen nega. L’APDEF xifra la pèrdua en un 15% i aquest és el punt que els jutges han de valorar. “La indemnització varia, hi ha jutges que fan pagar 1.000 euros i d’altres que, pel mateix model, concedeixen una indemnització de 3.000 euros”, diu Cudós. L’associació creu que això genera inseguretat jurídica i demana “un pacte a l’estil nord-americà o canadenc, on s’indemnitza igual [5.000 dòlars en el cas dels Estats Units] tots els afectats”.

Les dues sentències de Barcelona són les primeres a Catalunya, però l’APDEF ja havia aconseguit una altra sentència contra Volkswagen -la primera a Espanya- a Valladolid, l’octubre passat. També té interposada una querella a l’Audiència Nacional, per la via penal, contra la companyia, que va més lenta del previst perquè s’hi estan sumant més associacions i consumidors.

Aquestes decisions judicials a Catalunya se sumen a les de Valladolid, Mallorca i Cantàbria: són els únics cinc casos en què els jutges han donat la raó als consumidors. La resta, una dotzena, van ser sentències a favor de la companyia.

Les claus

1. Què diuen les sentències?

Els jutges admeten que hi ha un dany moral sobre els clients afectats perquè van confiar en Volkswagen i la companyia els va enganyar. També consideren que els vehicles afectats per l’escàndol dels motors trucats perden valor de mercat. En canvi, creuen que el frau no és suficient per obligar l’automobilística a rescindir el contracte ni a entregar un vehicle nou als afectats.

2. ¿La decisió judicial és ferma?

No, totes les sentències fins ara són en jutjats de primera instància i el grup Volkswagen encara pot recórrer la decisió a instàncies judicials superiors.

3. Què argumenten els advocats?

Defensen que els propietaris d’un vehicle amb el motor trucat tenen dret a rebre una compensació per danys morals per l’engany de la marca i perquè el cotxe perd valor al mercat de segona mà.

4. ¿Hi ha més casos a Espanya?

Aquestes dues sentències són les primeres a Catalunya. Al conjunt d’Espanya, però, hi ha tres sentències més favorables als clients. La primera a tot l’Estat també és de l’APDEF i va ser a l’octubre, a Valladolid. El jutge va obligar la companyia a pagar 5.000 euros a un afectat. N’hi ha dues més: a Mallorca i a Cantàbria.