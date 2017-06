Prologis creu "alarmant" la falta de sòl logístic a Catalunya

La promotora multinacional logística Prologis considera que la falta de sòl per a nous desenvolupaments del sector a Catalunya és "alarmant", segons ha manifestat aquest dimarts el vicepresident de la companyia, Gustavo Cardozo.

Segons Cardozo, a Catalunya hi ha sòl logístic per a dos anys, però cal preocupar-se del que passarà més enllà del 2020, perquè el desenvolupament de nou sòl, els canvis d'usos i les llicències municipals "tenen terminis molt llargs".

La falta de sòl escanya el sector logístic catalàSegons Cardozo, les institucions públiques, començant pel departament de Territori de la Generalitat i els ajuntaments, haurien d'anar agafats de la mà dels operadors privats per fer front a la falta de terreny. "No es preveu res en desenvolupament més enllà del 2020", ha dit el responsable de la multinacional, que ha recordat que el mercat logístic català absorbeix mig milió de metres quadrats a l'any, amb la qual cosa, a partir del 2020, quan s'acabin els desenvolupaments que s'estan fent, "tindrem un autèntic problema".

Prologis està fent un desenvolupament a la Bisbal del Penedès de 80.000 metres quadrats i amb una inversió global de 80 milions d'euros. La primera nau, de més de 55.000 metres quadrats, ja la té llogada a Logiters, la filial espanyola de la multinacional ID Logistics, mentre que la resta, 26.500 m2, es construeixen a risc (sense client final aparaulat) i Prologis els posarà al mercat, malgrat que Cardozo ha indicat que ja s'estan estudiant possibles clients.

Segons el directiu, la falta de sòl només es produeix al mercat català, mentre que a Madrid hi ha encara prou terrenys i a València hi ha operacions en marxa que posaran nou sòl al mercat els propers anys. Al seu parer, el problema és que a Catalunya "durant la crisi no es va pensar a generar nou sòl per a quan arribés la recuperació".

D'altra banda, Cardozo ha explicat que Prologis ha llogat a llarg termini una nau de 23.000 metres quadrats a Mercadona. La nau és al parc logístic de Riba-roja, al País Valencià, on Prologis aixecarà una nau bessona per posar-la al mercat el primer trimestre de l'any vinent. En total, les dues naus suposaran una inversió de 26 milions d'euros.