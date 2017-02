Prologis torna a la promoció logística a Catalunya amb una inversió de 40 milions al Penedès

La multinacional immobiliària logística Prologis tornarà a fer promoció a Catalunya, després de que durant la crisi la seva activitat es limités a la compra d'actius ja existents. Prologis invertirà 40 milions d'euros a La Bisbal del Penedès en un projecte logístic de 80.000 metres quadrats, segons ha explicat a l'ARA el vicepresident de la companyia, Gustavo Cardozo.

D'aquesta promoció, 53.500 metres quadrats corresponen a un projecte claus en mà per a Logiters, la filial espanyola de la multinacional ID Logistics, mentre que la resta, 26.500 metres quadrats, es construeixen a risc (sense client final aparaulat) i Prologis els posarà al mercat.

Gloria Valverde: “La logística ha passat de ser l’aneguet lleig a donar les rendibilitats més altes”La promoció a risc és un canvi destacat en el mercat logístic, ja que els darrers anys la majoria de projectes que s'han fet, com per exemple el d' Amazon al Prat, són per a un client final, i és una mostra del bon moment que viu aquest sector. La promoció de Prologis serà la més gran a Catalunya dels darrers anys, només superada per la d'Amazon.

Segons Cardozo, el mercat logístic català viu una molt bona situació, ja que l'any passat es van llogar mig milió de metres quadrats i l'oferta s'està reduint i pràcticament només queden uns 250.000 metres quadrats -entre naus existents i projectes en marxa- amb la qual cosa no es podrà cobrir la demanda, el que també comporta a un augment dels preus de lloguer i, per tant, de la rendibilitat per als promotors. "Hi haurà un dèficit de superfícies d'aquí a molt poc", ha indicat Cardozo.

El vicepresident de Prologis ha destacat que el "gran problema" que hi ha a Catalunya és la manca de sòl per a fer noves promocions. També ha ressaltat que el mercat logístic Català té una taxa d'ocupació superior a la de Madrid i que la contractació de superfícies logístiques a Catalunya supera en quasi 100.000 metres quadrats a la de la capital de l'Estat. La taxa d'ocupació de Prologis a Catalunya arriba al 96%, malgrat que encara té uns 10.000 metres quadrats disponibles a Fogars de Tordera. Segons Cardozo, el sector seguirà creixent, en gran part per la irrupció del comerç electrònic, que el 2016 va suposar a prop del 40% de la superfície contractada.

Prologis va tancar el 2016 al mercat ibèric (Espanya i Portugal) 33 milions d'ingressos per llloguers, un 10% més que l'any anterior, i aquest any espera créixer un 10% més. Segons Cardozo, la companyia preveu invertir uns 50 milions d'euros aquest any, però si sorgeixen noves oportunitats com la de La Bisbal del Penedès la xifra podria augmentar.