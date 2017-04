Puig guanya 155 milions el 2016, un 23% més

La multinacional de perfumeria i moda Puig va guanyar 155 milions d'euros el 2016, un 23% més que l'any anterior. L'empresa de fragàncies va facturar 1.790 milions durant l'exercici passat, un 9% més. Tot i l'augment, aquesta xifra és inferior a la que preveia la companyia inicialment, per l'impacte que van tenir sobre les vendes les devaluacions de divises al Brasil i l'Argentina: "Ens va afectar negativament i més del que teníem previst", ha explicat el president i conseller delegat de la companyia, Marc Puig.

Malgrat que la xifra de vendes no ha arribat als dos dígits la companyia manté el seu pla i preveu arribar als 2.000 milions d'euros aquest mateix any. Durant la presentació de resultats, Puig ha destacat que el creixement a mig termini de la multinacional vindrà marcat sobretot per l'augment als mercats emergents, tot i que això comporti "més volatilitat".

En aquest sentit, l'empresa ha anunciat la creació de filials a Colòmbia i Austràlia, que se sumen a una 'joint venture' a Singapur, per al sud-est asiàtic. El president de la companyia, Marc Puig, s'ha mostrat confiat: "Que haguem baixat una mica el 2016 ens sembla del tot conjuntural", ha afirmat.

Després de quedar-se amb el negoci de fragàncies de Jean Paul Gaultier l'any passat, Puig ha explicat que tenen intenció de seguir creixent en el seu sector però ha negat que estiguin estudiant noves adquisicions: "Seguim oberts si surten oportunitats que ens permetin aportar valor, però ara mateix hi ha escassetat d'oportunitats i això ha disparat alguns preus; de vegades ens resulta difícil justificar aquests preus", ha admès el president i conseller delegat de Puig.

Puig espera un 2017 estable

"Els resultats de les eleccions d'ahir a França han donat estabilitat a l'euro, i ara falta veure què passarà als Estats Units amb el dòlar, però esperem que aquest any sigui bastant estable", ha avançat Puig. Durant el primer trimestre del 2017 les vendes han crescut un 13% en termes globals i un 8% a Espanya.

Puig manté el pla de créixer un 33%, fins arribar als 2.000 milions de vendes aquest any i ja treballa en un nou pla estratègic per als pròxims anys, que es presentarà a finals d'any. Actualment les vendes a l'exterior suposen el 85% de la facturació de Puig. La multinacional ven en més de 150 països i té una vintena de filials.