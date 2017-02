La família Puig s'associa amb Colonial per invertir 32 M€ en una torre d'oficines a la plaça Europa

La família Puig, propietària de la marca de cosmètica i perfums del mateix nom, i la immobiliària Colonial, invertiran 32 milions d'euros en la construcció d'un edifici d'oficines a la plaça Europa de l'Hospitalet de Llobregat. Un edifici d'uns 14.000 metres i uns 21 pisos d'alçada que podria ser una realitat en 36 mesos, segons el conseller delegat de Colonial, Pere Viñolas.

L'edifici es construirà en un solar al costat de l'actual seu de Puig. El solar és de la família i formarà part de l'aportació que la immobiliària dels perfumers aportarà a la societat conjunta participada a parts iguals per Colonial i Inmo Real Estate, la societat immobiliària de la família Puig.

La tipologia de l'edifici serà similar a l'actual seu de Puig, també a la plaça Europa, i que és propietat del BBVA, que la té a la venda. Segons Viñolas, la venda de l'actual seu de Puig està totalment desvinculada d'aquesta inversió amb Colonial.

Viñolas ha explicat aquest dilluns que es tracta d'una inversió patrimonialista i no especulativa, amb la intenció de posar en lloguer l'edifici un cop estigui construït per obtenir rendibilitat per lloguers, sense aclarir si podria ser ocupat per un sol llogater com a edifici emblemàtic o seu central d'una empresa, o ocupat per diversos llogaters.

Compra de la seu de Bertelsmann

La construcció d'aquest edifici forma part d'un pla de Colonial, anomenat Alpha II, que preveu invertir gairebé 400 milions d'euros als mercats d'oficines de Barcelona, Madrid i París. A Barcelona, a més de l'edifici de la plaça Europa, Colonial ha anunciat la compra de la seu de Bertelsmann, a la Travessera de Gràcia 47-49, per 41 milions d'euros.

Es tracta d'un edifici de quasi 9.000 metres quadrats, que seguirà ocupant com a llogater la pròpia Bertelsmann, fins ara propietària, i que donarà a Colonial una rendibilitat superior al 6%.

A Madrid, Colonial ha comprat un edifici al número 163 de la Castellana, ocupat per diverses empreses com a llogater. La inversió inicial en aquest edifici és de 41 milions d'euros, i està previst gastar 10 milions més els propers anys per anar rehabilitant les plantes conforme marxin els llogaters i un cop arreglades llogar-les per preus superiors, amb el que està prevista una rendibilitat a llarg termini d'un 9%.

Per últim, a París, a través de la seva filial francesa SFL, Colonial ha comprat per 165 milions un edifici de més de 20.000 metres quadrats a l'avinguda Émile Zola. Aquest edifici serà rehabilitat totalment amb una inversió que pot pujar entre 80 i 100 milions, amb la qual cosa la inversió final arribarà a uns 250 milions d'euros.

El president de Colonial, Juan José Brugera, ha recordat que la companyia porta invertits més de 1.760 milions d'euros des del 2014 en edificis, i després d'aquestes operacions pensa seguir invertint aquest any si apareixen oportunitats en el mercat. En aquest sentit, el conseller delegat, Pere Viñolas, ha indicat que les operacions anunciades aquest dilluns no empitjoraran la qualificació del deute de la companyia, mentre que la directora corporativa, Carmina Ganyet, ha recordat que Colonial disposa d'uns 700 milions d'euros de liquiditat per seguir invertint sense recórrer a captar recursos en el mercat.

Viñolas també ha explicat que la companyia no ha decidit si es mantindrà com a cotitzada o es convertirà en una socimi (societat immobiliària cotitzada amb avantatges fiscals). Colonial encara disposa d'uns 1.300 milions en crèdits fiscals que "continuen existint", malgrat que després de la darrera modificació legal per part del govern espanyol, "s'allarguen els terminis en el temps, però els continuem tenint", segons ha precisat.