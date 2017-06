Què ha passat amb el Banco Popular?

Quin ha estat el problema de Banco Popular?

El banc no va demanar ajudes ni va traspassar els actius tòxics a la Sareb, el 'banc dolent', i per això ara arrossega uns 39.000 milions d’actius dubtosos. Amb els requisits actuals de solvència, per complir amb la normativa hauria d’ampliar capital en uns 4.000 milions d’euros, segons Rodrigo García, analista de XTB. Amb aquesta situació, el Popular ja va ampliar capital per 2.500 milions el 2012, i des d'aleshores el seu valor es va anar diluint.

Per què ha hagut de ser absorbit i no ha pogut fer front a una altra ampliació?

Perquè el valor de les seves accions encara es diluiria més, i els inversors no ho veien amb bons ulls. A més, aquesta opció no hauria solucionat el problema amb els passius que arrossega l'entitat, principalment provinents de la inversió immobiliària.

Ha estat intervingut per les autoritats europees?

Sí. Davant aquesta situació el Banc Central Europeu ( BCE) ha aplicat un mecanisme fins ara inèdit a Europa, el de resolució ordenada que es va aprovar l'any passat. Així doncs, aquesta setmana el BCE va declarar l'entitat inviable, ja que estava particularment preocupat per la seva liquiditat, és a dir, la fuga de dipòsits que havia anat patint en els darrers mesos. Per això, el BCE va concloure que en "un futur pròxim, l'entitat no seria capaç de fer front als seus deutes".

Per què se l'ha quedat Banco Santander per un euro?

Aquest euro és un preu simbòlic. Un cop decretada la intervenció per part de les autoritats europees, el FROB ( Fons de Reestructuració Ordenada Bancària) ha determinat aquest dimecres que és el Banco Santander qui se l'ha de quedar, en una mena d'operació forçada que implica que la primera entitat financera d'Espanya hagi d'ampliar 7.000 milions de capital per poder absorbir també els passius de Banco Popular i, per això, la quantitat simbòlica d'un euro.

Què passa a partir d'ara?

Des d'avui mateix, Banco Santander és propietari de tot el que tenia el Popular, tant les accions com els instruments de capital com els passius. Des del compte de Twitter del Santander s'ha donat ja la benvinguda als clients del Popular. Els dipòsits queden garantits, però els accionistes perden tota la inversió.