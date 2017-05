Cinc claus per entendre què implica per a Uber la decisió de la justícia europea

Uber és una empresa de transport i, per tant, ha d 'operar amb llicències. Aquesta és la conclusió que ha presentat aquest dijous l'advocat general del Tribunal de Justícia de la UE, Maciej Spzunar, en un pronunciament que encara no és definitiu però que ja deixa entreveure quina serà finalment la resolució del tribunal els propers mesos. Tot i això, l a companyia defensa que aquesta decisió ja no afecta a la gran majoria del seu negoci a Europa perquè mentre ha durat el procés s'ha anat transformant. Aleshores, què implica exactament aquest darrer pronunciament? Cinc claus per entendre el conflicte.

1. Per què el Tribunal de Justícia de la Unió Europea s'ha de pronunciar sobre el model de negoci d'Uber?

El conflicte arrenca a Barcelona. El 2014, el sindicat de taxistes, Elite Taxi, va denunciar la plataforma Uber perquè operava sense llicències. Aleshores, el jutjat del Mercantil número 3, va optar per remetre a la justícia europea el cas en no saber dins quin sector emmarcar el seu model. Aleshores Uber acabava d'aterrar a la ciutat i operava sense llicències, amb el que s'anomenava UberPop, el primer model que va llançar la companyia i que permetia que qualsevol particular a través de la plataforma fes de 'taxista' i cobrés per transportar altres particulars.

2. Quin és el conflicte?

El conflicte se centrava en quin tipus de negoci s'atribuïa a Uber. Els taxistes defensaven que oferien un servei de transport i que, per tant, havien de tenir els mateixos deures i obligacions, com per exemple l'exigència d'operar amb llicències. Al seu torn, però Uber defensava que havia d'estar regulada sota les normes d'una empresa de "serveis de la societat de la informació", perquè el cor del seu negoci consistia en posar en contacte particulars que intercanvien serveis i no a oferir serveis de transport. En funció de quina sigui l'etiqueta, doncs, Uber hauria d'assumir més o menys responsabilitats.

El conflicte dels taxis contra Uber

3. Quines implicacions té per al seu negoci?

Hores d'ara, gairebé cap. Uber va topar amb el mateix problema que a Barcelona a la majoria de països europeus i es va afanyar a reconduir el model. De fet, UberPop com a tal a Europa ja només existeix a Zurich i algun dels països de l'Est. Sí que funciona a l'Àsia, però UberPop a Europa es residual. Uber va reconduir el seu negoci a través del que a Espanya es coneix com a lli cències de lloguer de vehicle amb conductor (VTC) i és amb el que funciona actualment arreu del vell continent. De fet, si Uber va poder tornar a operar a Espanya (només a Madrid) després que Barcelona suspengués el seu negoci a l'espera de la decisió europea és perquè opera només a través d'aquestes llicències i sota el nom d'UberX i UberBlack, els 'cognoms' que distingeixen les diferents variants de vehicle o conductor però que sempre ha d'operar amb llicència. De fet, a Anglaterra fins i tot hi ha taxistes que fan servir Uber.

4. Què suposa per als conductors?

Que Uber estigui obligada a operar amb llicències només li tanca qualsevol porta a fer servir UberPop altre cop a Europa. Queda per veure si això l'obliga a contraure més responsabilitats en l'àmbit laboral amb els conductors. Segons la companyia, però, Europa se centra només en el seu model de negoci i és en altres tribunals nacionals (com ja ha passat a Londres) on es discuteix si els seus conductors han de ser considerats treballadors o no i si, per tant, han de tenir més drets que els que tenen actualment (són autònoms que, encara que només treballin per aquesta plataforma, no tenen sou mínim garantit ni altres drets com baixa o vacances).

5. Té altres implicacions?

El que sí que suposa és un precedent per al sector de l'economia col·laborativa. Ja fa temps que Uber s'esforça en defensar que el seu ja no és un negoci de l'economia col·laborativa, així ho explicava a l'ARA, el seu responsable al sud d'Europa. Si Uber es considera una empresa de transport i, per tant, té l'obligació d'exigir llicències el mateix pot extrapolar-se als anuncis dels particulars a Airbnb o, fins i tot, a Blablacar.