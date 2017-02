El RACC entra en l’accionariat de Social Car amb el 6% del capital

L’empresa tradicional necessita, cada vegada més, l’ecosistema emprenedor. El RACC ha reforçat la seva aposta per l’economia col·laborativa amb l’entrada en l’accionaritat de la plataforma de lloguer de cotxes entre particulars Social Car. El club de conductors ha adquirit el 6% del capital social de la start-up catalana, tot i que l’empresa ha preferit no donar xifres de la inversió, segons van explicar ahir les dues empreses en un comunicat conjunt. De fet, més que una ampliació de capital, des de Social Car asseguren que aquesta incorporació és una aliança estratègica. Així doncs, la companyia fundada per l’emprenedora Mar Alarcón podrà oferir més serveis de gestió de l’automòbil a través d’aquesta col·laboració, com ara atenció en carretera o revisió dels vehicles.

Social Car compta amb una comunitat de 150.000 usuaris i ja és present en més de 600 poblacions. El seu model consisteix a connectar propietaris que tenen vehicles infrautilitzats amb persones que els vulguin llogar per hores o dies. Segons Alarcón, el RACC aportarà a l’empresa “una trajectòria i reputació consolidades i l’excel·lència en nombrosos serveis” que poden ser complementaris a l’activitat de Social Car. La companyia va tancar el 2015 un finançament de 800.000 euros per invertir en la seva expansió internacional, liderada pel fons Cabiedes & Partners. De moment, però, els lloguers de l’empresa es limiten a Espanya.

Economia col·laborativa

Però en aquest acord no només hi vol guanyar la start-up barcelonina. “El nostre model està evolucionant cap a un club de serveis de mobilitat”, va explicar ahir el president del RACC, Josep Mateu. En l’últim any, l’entitat ha posat en marxa una transformació del seu model de negoci per arribar a més serveis com ara la llar o el manteniment i deixar enrere l’etiqueta de club de conductors.

Per això, segons Mateu, entrar a Social Car els permetrà acostar-se a “un sector de la societat que viurà un fort creixement”. En aquest sentit, el directiu apunta que hi ha una capa d’usuaris de cotxe que aposta cada vegada més per compartir i utilitzar la tecnologia en totes les gestions que tenen a veure amb el seu vehicle. Actualment, el RACC ofereix els seus serveis a més d’un milió de persones.