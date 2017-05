Segon intent: Rajoy torna a aprovar el decret per liberalitzar l'estiba

Segon intent. El govern de Mariano Rajoy ha tornat a aprovar aquest divendres en consell de ministres el decret que ha de liberalitzar el sector de l'estiba. El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, ha explicat que aquesta vegada el document inclou diferents modificacions després de les converses amb les parts implicades però també després de les exigències del PDECat, que ha condicionat la seva abstenció en la convalidació del decret a un seguit de mesures que tenen com a objectiu principalment afavorir els ports catalans. Cal recordar que fa dos mesos el Congrés va tombar la convalidació del primer decret.

El nou decret anirà acompanyat d'una disposició que implica el posterior desenvolupament d'aquest decret llei en què s'inclouran els diferents canvis i modificacions en les condicions del sector, sobretot les conclusions obtingudes després del procés de mediació entre totes dues parts.

Quins són els canvis?

Així doncs, tal com ha explicat el ministre i com explica el diputat del PDECat, Ferran Bel, una de les condicions és el blindatge al transport i trasllat de vehicles per als estibadors tal com funcionava fins ara. L'exportació del sector de l'automòbil és una de les activitats principals per al port de Barcelona i, segons Bel, fins ara havia funcionat bé i és un sector molt competitiu. Per això, el ministre De la Serna ha aclarit que el nou decret torna a emparar els estibadors que s'encarreguen de l'embarcament i el desembarcament de vehicles de manera directa. "La situació actual és que aquest servei el fan els mateixos estibadors, i només en el cas que no siguin suficients ho podran fer tercers", ha apuntat el ministre. De la Serna ha justificat aquest canvi perquè fins ara no es podia blindar un sector no liberalitzat; un cop es liberalitzi sí que es pot afegir aquesta especificitat per al sector de l'automòbil.

L'estiba, un problema de fa dos segles

D'altra banda, De la Serna també ha aclarit que en el posterior desenvolupament s'inclou un conveni que es negociarà port per port. Així doncs, seran cadascuna de les infraestructures qui estableixin les condicions entre patronal i treballadors. El nou decret també acaba amb el recàrrec de la quota empresarial de la Seguretat Social als contractes temporals, i tampoc serà una condició indispensable disposar d'un títol de formació professional, encara que sí que es deixa en mans del sector el compliment d'un mínim d'hores de formació, que es convertiran en una mena de certificat emès per algun institut oficial: "Caldrà fer pràctiques a les instal·lacions portuàries i com a mínim el 75% de les hores", ha explicat el ministre.

Per últim, el ministre també ha avançat que ja s'han consultat les modificacions incorporades amb la Comissió Europea i que aquesta ha avalat el nou decret. "Per tant, el desig d'aquest govern és convalidar el decret el 18 de maig", ha apuntat després d'insistir que el decret també inclou unes ajudes públiques al sector que poden ascendir als 120 milions d'euros i que són "molt favorables" per als treballadors, als quals es remetrà el document la setmana que ve.