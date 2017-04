Rajoy deixa el 70% de la inversió del Corredor Mediterrani a Catalunya per al 2020

L'apartat plurianual dels pressupostos del 2017 que ha presentat aquest dimarts el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, contenen, a grans trets, les promeses d'inversió de Mariano Rajoy a Catalunya, que passaven per unes inversions de 4.200 milions d'euros d'aquí al 2020. Incloent els comptes del 2016, aquestes xifres es compleixen, però el president espanyol ha xutat la pilota endavant, imputant gran part de les promeses als pressupostos d'anys posteriors.

L'exemple més clar d'aquesta estratègia és el Corredor Mediterrani. Dels 334 milions que es gastarà el govern espanyol en aquesta infraestructura a Catalunya fins al 2020, el 70%, 226 milions, arribaran en l'últim any del pla plurianual, el 2020. D'aquesta manera, Rajoy pot presentar una xifra que aparentment augmenten la inversió, però que no el comprometen en el curt termini.

En el global de les inversions reals es repeteix l'estratègia, tot i que s'ajorna el gruix de les inversions un any, per als pressupostos del 2018, com ha admès el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro. En concret, aleshores les inversions programades ascendiran als 1.100 milions d'euros, en comparació amb els 889 continguts a l'apartat corresponent dels comptes.

"Es compleixen tots els compromisos que el president ha traslladat a la societat catalana" ÍÑIGO DE LA SERNA MINISTRE DE FOMENT

En el pla de rodalies, el més destacat que va prometre Rajoy també es veu aquest impacte. Així, mentre que la inversió a Renfe serà de 92 milions d'euros aquest 2017, l'any que ve s'hauria de disparar als 231 milions d'euros. A Adif, que és propietària de la infraestructura, hi ha prevista una inversió de 132 milions per a aquest any, que hauria de duplicar-se fins als 259 milions l'any que ve.

En total, els diners previstos per a les tres empreses ferroviàries estatals (Adif, Adif Alta Velocitat i Renfe) és de 396 milions per a aquest 2016, molt per sobre dels 208 milions gastats el 2016, però per sota dels 477 milions que es van pressupostar aleshores.

De la Serna defensa que es compleixen les promeses de Rajoy

El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, també ha comparegut aquest dimarts per explicar en detall les inversions en infraestructures que van a càrrec del seu ministeri. De la Serna ha defensat els plans d'aquests comptes com a "realistes" i ha assegurat que es compliran les promeses i compromisos que l'executiu de Rajoy ha anat adquirint les darreres setmanes. Particularment sobre les promeses de Rajoy a Catalunya, el ministre de Foment ha assegurat que " es compleixen tots els compromisos que el president Ha traslladat a la societat catalana" perquè ja va deixar clar que era un pla a quatre anys vista.

En aquest sentit, el ministre ha detallat que per a Catalunya s'ha pressupostat un 5,2% del que es va pressupostar el 2016 però, sobretot, que s'incrementa un 46,4% el que es va acabar executant, una quantitat molt inferior que ha evitat revelar. De la Serna s'ha escudat en l'acord de no disponibilitat que va impedir que es complís amb el pressupostat el 2016.

Així doncs, el ministre ha detallat que Catalunya rebrà aquest 2017 271 milions d'euros en Rodalies i proximitat, destinats a millorar les estacions com Granollers, Mollet, Rubí o Sabadell, però també a la millora de l'accés a la T-1 del Prat.

Per al Corredor Mediterrani, el ministre ha detallat que aquest 2017 es destinaran 715 milions del total de 3.123 fins al 2020 per a la millora dels accessos al Port de Barcelona, Castelló, Sagunt, Cartagena i també les terminals de Tarragona o el corretor Antequera-Algesires.