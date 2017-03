Rajoy ho intenta tot per garantir la reforma de l’estiba

La liberalització del sector de l’estiba s’ha convertit en un dels grans maldecaps del govern de Mariano Rajoy. L’executiu popular va aprovar un decret llei per reformar el sector i evitar les sancions de la Unió Europea (UE). Però els estibadors no han cedit ni un centímetre i han forçat una situació límit. Fins ahir a la tarda, Rajoy no tenia garantit el suport suficient en la votació que se celebra avui per convalidar el decret, cosa que només ha passat tres vegades en la història. L’última proposta del govern espanyol, que busca el suport de Ciutadans i el PNB, inclou finançar prejubilacions i la subrogació de tots els llocs de treball. En sortir de la reunió, però, els estibadors ho consideraven insuficient perquè no garanteix el 100% dels llocs de treball.

Tornada precipitada de Nova York

Però ahir el govern del Partit Popular ho va intentar tot. Amb el suport de Ciutadans i el PNB, aconseguit després que De la Serna acceptés anar a la reunió, i les absències de Teresa Jordà, d’ERC, Ángela Rodríguez, de Podem, i Marta Solís, de Compromís, que eren de viatge a Nova York, l’aritmètica parlamentària permetia convalidar el decret. En adonar-se’n, les tres parlamentàries van avançar la tornada.

En la reunió d’ahir, que també comptava amb el ministeri d’Ocupació, De la Serna va proposar als estibadors prejubilacions, pagades per l’Estat, voluntàries, amb el 70% del sou i la creació d’una comissió per garantir la continuïtat del 100% dels llocs de treball.