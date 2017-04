Rajoy es prepara per aprovar els comptes per la mínima

Tot i la reducció de la despesa dels pressupostos i la continuïtat discutida de les seves polítiques econòmiques, Mariano Rajoy té molts números per acabar aprovant-los al Congrés. Amb l’acord amb Ciutadans tancat i la feina molt avançada amb el PNB i Coalició Canària, el president espanyol té pràcticament assegurat passar el primer filtre de la cambra, el de les esmenes a la totalitat. Serà, però, amb una votació d’infart, d’aquí un mes, perquè els 175 vots que té assegurats són, exactament, la meitat de la cambra, i es requeriran tres votacions amb empat per acabar tombant les esmenes a la totalitat que els grups d’esquerres de l’oposició ja han anunciat que presentaran.

Tot i així, en conèixer els detalls dels comptes, els grups a la cambra més refractaris a entendre’s amb els populars van atacar-los en tromba. Els grups catalans van expressar la seva decepció perquè, segons ells, no compleixen amb les promeses fetes a Catalunya. Així, el portaveu d’En Comú Podem a la cambra baixa, Xavier Domènech, els va titllar de “presa de pèl a Catalunya” per la falta d’inversions i, a més, per contenir una “consolidació de retallades”. Segons ell, els comptes “no estan pensats per superar les dificultats que tenim” i són “uns mals pressupostos”.

El seu homòleg d’ERC, Joan Tardà, va titllar directament el president espanyol de “mentider” i va confirmar que el seu grup presentarà una esmena a la totalitat als comptes, com també faran la majoria de partits de l’oposició. Per la seva banda, el diputat del PDECat Ferran Bel va assegurar que els comptes són la “confirmació que els pressupostos no compleixen amb Catalunya” i va titllar de “maniobra de maquillatge” els anuncis de Rajoy d’inversions noves. Bel va denunciar que, a més de reduir la xifra, moltes de les inversions anunciades són recurrents: ja es van anunciar el 2016 i finalment no es van executar. La coordinadora dels diputats del PSC, Meritxell Batet, per últim, va posar l’accent en el fet que les inversions estiguin encara lluny del pes de Catalunya tant pel que fa al PIB com pel que fa a la població.

Pel que fa als partits espanyols, hi va haver poques novetats en les reacció als comptes. Tots van mantenir el guió de les últimes setmanes: Ciutadans ho va celebrar i els va titllar d’“històrics”, mentre que el PSOE es va refermar en la presentació de la seva esmena a la totalitat i Podem va denunciar el doble joc dels socialistes si al final el diputat de Nova Canàries, Pedro Quevedo, acaba avalant-los.

Pendents de Nova Canàries

Serà precisament el diputat canari adscrit al grup socialista qui concentrarà totes les mirades a partir d’ara, perquè Rajoy necessita sumar un vot més d’aquí al mes de juny, quan està prevista l’aprovació definitiva dels pressupostos, i el PP ja prepara una oferta que incorpori algunes de les demandes de l’agenda canària per introduir-les en la fase d’esmenes. El PNB, al seu torn, va seguir advertint Rajoy que encara no té assegurats els seus cinc vots.