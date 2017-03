Rajoy promet convertir en fixos 250.000 interins

El govern de Mariano Rajoy no vol que la negociació pels pressupostos doni peu a un capítol similar al que va viure amb la revocació del decret de l’estiba. Per això va aplanant el camí per aconseguir els màxims suports possibles i va picar l’ullet al PSOE anunciant a última hora una convocatòria històrica de places de treballadors públics per a l’any vinent. La proposta fa setmanes que es treballa, però les negociacions entre l’Estat i els sindicats s’han intensificat els últims dies per acostar l’acord.

Segons fonts sindicals, el ministeri d’Hisenda ha promès als funcionaris de l’administració de l’Estat que s’oferiran entre 250.000 i 290.000 places els pròxims tres anys. Es tracta d’una convocatòria per a treballadors de l’Estat (alguns dels quals, però, també són presents a Catalunya).

El govern espanyol assegura que ha mantingut contactes amb totes les comunitats autònomes i la conselleria de Governació també ha confirmat a l’ARA que la secretaria d’Estat es va adreçar a la Generalitat -que ha derivat el cas a la secretaria d’Administració de la Funció Pública-, tot i que per ara encara no saben com afectarà aquesta convocatòria a Catalunya. Però el fet és que diferents fonts sindicals asseguren que la Generalitat no s’hauria presentat a les reunions per acordar el nombre de places. Els serrells de la convocatòria estan en l’aire, però tot apunta que, a la pràctica, la xifra d’unes 250.000 places no seran llocs de treball nous.

Convertir interins en funcionaris

Segons expliquen fonts del sindicat majoritari de treballadors públics, el CSIF, el que Hisenda ha promès és la reducció de fins al 90% de tots els treballadors públics que actualment són interins, en un període de tres anys. Els sindicats calculen que ara mateix hi ha entre 280.000 i 300.000 interins a l’administració pública, després que les polítiques dels últims anys hagin frenat la reposició de les places dels funcionaris jubilats en diversos àmbits.

Així doncs, el que preveu el govern espanyol amb aquest anunci és reduir el nivell d’interinitat del 23% que hi ha actualment al 8% del total de la plantilla de funcionaris de l’Estat. La xifra varia en funció de la font de l’administració que es consulta, però es calcula que l’Estat té actualment més d’1,3 milions de funcionaris.

En qualsevol cas, per aconseguir aquest canvi caldrà convocar unes oposicions que han de ser lliures i transparents però que, segons fonts sindicals, permetran revaloritzar l’experiència i l’antiguitat com a interins dels que hi concorrin. Val a dir que aquesta oferta de places públiques s’ha de fer constar en els pressupostos de l’Estat, que el govern té previst presentar el 31 de març i que després han de ser convalidats al Congrés. Això comportaria que l’obertura de places no es fes definitiva fins a l’estiu, cosa que en l’àmbit educatiu, per exemple, és inviable. Per això el ministre d’Educació, Íñigo Méndez de Vigo, va avançar ahir que el govern aprovarà via decret que les comunitats autònomes puguin obrir aquesta convocatòria tan aviat com sigui possible.

A més, el govern espanyol també ha promès que s’ampliarà la taxa de reposició (és a dir, la substitució dels jubilats) al 100% més enllà dels àmbits clau com la sanitat o l’educació i que també s’estendrà als empleats que treballen de cara al públic, com ara els de les oficines d’Ocupació, de la Seguretat Social o de la direcció general de Trànsit, on fins ara la taxa de reposició era del 50%. A més, el govern de Rajoy també es compromet a apujar el salari dels funcionaris un 1%, un augment que els sindicats veuen insuficient.