Una guerra de preus de 15 dies

La indústria del tabac està revolucionada. La pujada d'impostos que va fer el govern espanyol a principis de desembre ha desencadenat un estira-i-arronsa de preus entre les principals companyies del sector que fa 15 dies que està marejant estanquers i consumidors.

Els moviments semblen una partida d'escacs. Pocs dies després de l'augment de les taxes, la nord-americana Philip Morris va apujar 10 cèntims els paquets de Marlboro i Chesterfield, i Altadis, integrada al grup britànic Imperial Tobacco, va fer el mateix amb les seves capses de Ducados, Nobel i Fortuna. Amb una excepció: la tabaquera va decidir mantenir intacte el preu als paquets tous de Fortuna. Segons va explicar la mateixa companyia, la intenció era protegir i revitalitzar una marca que ha tingut una forta davallada en la quota de mercat des de fa anys, perquè està per sobre del preu de la resta de marques amb paquets tous.

La decisió, però, no va agradar gens a Philip Morris. El fet és que malgrat que el sector es mou en la lliure competència, les tabaqueres acostumen a imitar els moviments dels seus rivals per igualar les quotes de mercat. Per això, després d'alguns avisos, dissabte passat la tabaquera americana va reblar el clau: va recular i va tornar a abaratir 10 cèntims els paquets de Marlboro i Chesterfield.

Una mesura de pressió que ha fet efecte en 72 hores. Ahir Altadis va anunciar que també apujarà el preu del Fortuna tou; i a canvi, avui Philip Morris ha afluixat la corda i ha dit que tornarà a apujar 10 cèntims el preu dels seus paquets. Aquesta vegada la guerra de preus ha durat dues setmanes escasses.

Pèrdues per als estanquers

Aquesta muntanya russa de preus, però, té els consumidors desorientats i els estanquers enfadats. El president del Gremi d'Estanquers de Catalunya, Jordi Duaso, ha explicat a l'ARA que els estancs tenen l'obligació de vendre al preu que marquen les companyies, però les comandes es fan cada 10 dies, de manera que si entre la compra de l'estoc i la venda al client les tabaqueres abaixen el preu –com ha passat en el cas de Philip Morris– els estancs hi perden diners: "Hem hagut de vendre per sota del preu que nosaltres hem pagat; a més, ho van fer just el dia abans de Nadal". El gremi ha denunciat diverses vegades els problemes que els comporta aquesta lluita de preus davant d'Hisenda i del Comissionat pel Mercat de Tabac i reclama més control als supervisors.

"No pot ser que apugin o abaixin els preus en funció del que fan els competidors", lamenta Duaso. El gremi encara no ha calculat les pèrdues que ha suposat aquesta batalla entre tabaqueres perquè depèn de la comanda que va fer cada botiga i del volum d'estoc que li quedava per vendre quan els preus van tornar a baixar, però tot i així estimen que a Catalunya es tracta d'entre 200 i 1.000 euros perduts per estanc: "Tenim un marge del 8,5% brut, és un marge molt petit, i amb tots aquests problemes pel mig el caos per a alguns estancs és considerable", admet el president del gremi.

Els estanquers també lamenten la imatge que dóna el sector davant els clients: "No entenen per què cada dos dies els cobrem un preu diferent, i per a nosaltres és molt complicat gestionar-ho", es queixa Duaso, alhora que recorda que el 2011 va haver-hi una guerra semblant. Tot i que no es posen d'acord entre ells, "a la pràctica i de manera indirecta acaben pactant", assegura Duaso a aquest diari.

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) assegura que el sector va molt amb compte de no vulnerar cap llei i és un dels més controlats. Tot i així admeten que la guerra de preus entre tabaqueres és habitual i cada any es produeix algun episodi semblant.