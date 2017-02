Rècord històric de pèrdues per al Popular

El Banco Popular ha superat -per sota- les seves pròpies previsions i va registrar unes pèrdues de més de 3.485 milions d’euros el 2016, segons va comunicar ahir a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Segons la informació aportada per l’entitat, l’any passat va destinar 5.692 milions a provisions extraordinàries de crèdit i immobiliàries, a més de retornar diners de les clàusules terra. El Popular comptabilitza que sense haver fet aquestes dotacions hauria registrat un benefici net de 998 milions d’euros per la seva banca minorista. Sigui com sigui, es tracta d’unes pèrdues rècord en la història de l’entitat i això va provocar una nova patacada del banc a la borsa: només ahir va perdre un 7,5%. Les seves accions ja només valien 87 cèntims al tancament de la sessió.

El sisè banc espanyol va explicar que dels diners destinats a provisions, 4.200 milions es van destinar a crèdit i immobles, 229 a les devolucions de clàusules terra i 240 a cobrir l’impacte del descens de la rendibilitat de la seva participada Targobank, a més del seu deteriorament del fons de comerç. Part d’aquestes provisions, però, queden cobertes per l’ampliació de capital que l’entitat va dur a terme al maig i que l’ha portat a guanyar 33.317 accionistes, precisament l’any en què els problemes de solvència l’han fet enfonsar a la borsa.

Cal recordar que l’entitat es troba en ple pla d’ajust, al qual també dedica 370 milions d’euros. A finals d’any el Banco Popular (que aquest mateix mes substituirà el seu actual president, Ángel Ron, per Emilio Saracho) va anunciar una retallada de plantilla de 3.000 treballadors, un 20%. Així, 107 milions més es destinaran a la reestructuració de la cartera formada per deute públic, i 47 milions s’atribueixen a l’impacte de la reforma fiscal.

L’entitat, que a diferència del que és habitual no va publicar cap comunicat més enllà de la comunicació oficial a la CNMV, reconeix aquesta vegada que els resultats “són inferiors” als que havia previst inicialment i que s’han vist afectats per “elements no recurrents”, com els esmentats més amunt.