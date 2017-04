Rècord de vendes a Seat el primer trimestre

Primer trimestre de rècord a Seat. L'automobilística amb seu a Martorell ha tancat els primers tres mesos de l'any amb les millors dades des del 2001. Seat va lliurar 117.300 vehicles a tot el món: 14.000 més que el mateix període del 2016. La xifra suposa un augment del 14%.

De fet, només al mes de març el nombre cotxes lliurats ha superat les 53.000 unitats, un 14,4% més que al 2016, quan es van vendre 46.500. Segons ha explicat la companyia, el volum de vehicles venuts al març és el més gran en un sol mes en els últims 17 anys, des de març de 2000.

El vicepresident Comercial de SEAT, Wayne Griffiths, ha explicat que les xifres superen les previsions incials de la companyia: "Som una de les marques que més creix a Europa i estem satisfets no només pel resultat global sinó perquè l'increment s'està donant de forma bastant homogènia en els nostres mercats gràcies a l'ofensiva de nous models".

La direcció ha valorat positivament les vendes del nou León i asseguren que la nova generació de l'Ibiza ajudarà encara més a millorar els resultats. Segons ha explicat la companyia les vendes han augmentat gràcies a la solidesa comercial dels cinc principals mercats europeus, amb creixements que superen el 10% en tots dos els casos. Espanya encapçala els lliuraments en el primer trimestre de l'any amb 24.700 vehicles venuts (+16,6%).

Les matriculacions al canal de particulars avancen al voltant d'un 50% en el que va d'any. Al març, el Ateca va ser el vehicle més venut en aquest canal, mentre que l'Ibiza i el León també es van situar entre els cinc primers.

Per darrera d'Espanya els mercats amb més vendes van ser, Alemanya (amb 20.600 unitats i un 10,1% més ) i el Regne Unit (amb 16.800 i un 25,2% més). França i Itàlia també també pugen per sobre del 10%. El creixement en les vendes de SEAT es trasllada a la resta d'Europa, i segons la companyia Àustria i Suïssa sobresurten per sobre de la resta de mercats amb forts increments del 32% i el 78% respectivament. Però els països europeus no són els únics que han contribuït al resultat global: Mèxic i Turquia també han registrat un augment al voltant de l'11% en les vendes.

Durant el segon trimestre de l'any, l'automobilísitca llançarà el nou crossover compacte, l'Arona i, el 2018, la gamma seguirà creixent amb un tercer SUV que se situarà un segment per sobre del Ateca.