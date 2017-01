Relleu a Roca Junyent: Miquel Roca cedeix al seu fill la presidència executiva

Si la setmana passada era Emili Cuatrecasas qui deixava la primera línia executiva del bufet d'advocats que porta el seu cognom, ara el relleu es produeix en un altre dels grans despatxos legals de Barcelona: Roca Junyent.

L'expolític Miquel Roca, aprofitant el vintè aniversari del despatx, ha proposat a la junta general una amplia remodelació del consell d'administració, en el el seu fill Joan Roca Segarra en serà el president executiu, reservant-se per a ell la presidència no executiva de la firma d'advocats i la presidència de la juta d'accionistes.

La proposta de Miquel Roca ha estat aprovada per unanimitat dels accionistes. Joan Roca Segarra és el nou president executiu, i com a vocals consellers a Jordi Calvo, Isidro Saz, Jordi Guarch, Natalia Martí, Santi Pagés, Josep Pujolràs, Blanca Usón i a Alex Llevat, que actuarà com a secretario del consell.

A més, el màxim òrgan de govern redueix el seu nombre de membres de 12 a 9 per guanyar caràcter executiu i tindrà, com fins ara, una comissió d'auditoria, i una de nomenaments i retribucions. La renovació del consell s'emmarca en el nou pla estratègic del bufet 2017-2020, que fixa com objectius la internacionalització i la digitalització de la companyia.

"És el moment d'apostar per les noves generacions, amb socis més joves, per impulsar el creixement del despats, fortament vinculat a la digitalització", ha declarat Miquel Roca en un comunicat.

El despatx Roca Junyent tanca l'any del vintè aniversari amb una facturació propera als 20 milions d'euros. Actualment té oficines a Madrid, Barcelona, Palma, Lleida, Girona i Xangai. Té més de 240 professionals.