Renta Corporación entra en el negoci dels pisos de lloguer amb una 'socimi'

La immobiliària catalana cotitzada Renta Corporación vol entrar en el negoci dels pisos de lloguer, i ho farà amb una 'socimi' -societat d'inversió immobiliària cotitzada amb avantatges fiscals- de la mà del fons holandès APG, segons ha anunciat el president de Renta, Luís Hernández de Cabanyes, a la junta d'accionistes que s'ha celebrat aquest dimecres a Barcelona.

L'objectiu de la 'socimi' serà adquirir actius per valor de 1.000 milions d'euros de lloguer residencial, bàsicament a Barcelona i Madrid, en un radi d'uns 40 quilòmetres de les dues ciutats, i altres capitals de província espanyoles. APG és un fons de pensions holandès amb uns actius al voltant de 400.000, milions d'euros, dels que uns 42.000 milions són immobiliaris.

De moment, ja s'ha constituït la 'socimi', que ara té un termini de dos anys per sortir a borsa, possiblement al mercat continu, i APG ha aportat 125 milions d'euros, mentre que Renta Corporación ha fet una aportació petita, d'uns 4 milions d'euros, i s'encarregarà de la gestió, que aportarà "uns ingressos rellevants" per la companyia, segons ha dit Hernández de Cabanyes.

El conseller delegat de Renta Corporación, David Vila, ha detallat que la 'socimi' neix amb una capacitat d'inversió d'uns 250 milions d'euros -la meitat es farà amb endeutament- i en un futur vol arribar al 1.000 milions en actius.

Les primeres inversions no es faran esperar, ha detallat Hernández de Cabanyes, perquè el mercat espanyol de l'habitatge està mantenint una línia d'augments de preus, que es mantindrà tres o quatre anys, i per tant s'han de fer les adquisicions ara perquè no s'encareixin. En aquest sentit, ha avançat que ja hi ha actius per valor d'uns 300 milions en un estadi de negociació avançat per a la seva adquisició.

Renta Corporación busca nodrir la 'socimi' d'actius no dispersos, és a dir, edificis sencers o almenys paquets de 30 a 40 pisos, per posar-los en lloguer i obtenir una rendibilitat d'entre el 4% i el 6%. Al marge, la companyia continuarà amb el seu negoci habitual de comprar edificis i posar-los en valor (restaurar-los) per vendre amb plusvàlues.

Respecte a la intenció de la Generalitat de crear un índex de referència del lloguer, el conseller delegat ha indicat que pot ajudar a ordenar una activitat, al del lloguer residencial, que esta molt atomitzada i poc institucionalitzada.

Renta Corporación, una de les immobiliàries que més va patir la crisi -va caure en concurs de creditors però el va superar- va tancar el 2016 amb un benefici net de 4 milions d'euros. La previsió per al 2017 és arribar als 13 milions de guanys nets, segons el seu president. Sobre el fet de que el 2016 no es complissin les previsions de guanyar uns 10 milions d'euros, Hernández de Cabanyes ha indicat que moltes operacions es van retardar per la incertesa política, però això les ha desplaçat cap a l'exercici del 2017. El president de la companyia no veu risc polític aquest any, ni tant sols per la possibilitat d'un referèndum a Catalunya.

Hernández de Cabanyes encapçala el grup familiar que és primer accionista de Renta, amb prop del 30% del capital. El 2016 també va entrar en l'accionariat el fons nord-americà Briarwood Capital, que en té quasi el 7%, i també són accionistes de referència l'empresari radiofònic Blas Herrero, amb un 8%, l'expresident d'FCC, Baldomero Falcones, amb un 5%.