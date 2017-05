Repsol guanya 689 milions fins al març, un 59% més

Repsol va obtenir un benefici net de 689 milions d'euros en el primer trimestre d'aquest any, un 59% més que en el mateix període del 2016, gràcies als plans implantats per impulsar i flexibilitzar la seva activitat en el marc actual de baixos preus del cru.

Durant el trimestre, els preus del cru i del gas de referència internacional es van situar de mitjana en 53,7 dòlars per barril, en el cas del Brent, i en 3,3 dòlars per MBtu (gas) per al cas del Henry Hub, segons ha informat aquest dijous la petroliera que presideix Antoni Brufau.

El petroli barat impacta en Repsol: integració i aprimamentEl grup ha precisat que el resultat net ajustat va aconseguir els 630 milions d'euros, un 10,1% més que en el primer trimestre del 2016.

El resultat brut d'explotació (Ebitda) va assolir els 1.844 milions d'euros en el primer trimestre d'aquest any, un 80% més que en el mateix període de l'exercici anterior.

D'altra banda, els projectes en curs del programa de sinergies i eficiències van materialitzar i van comptabilitzar en el primer trimestre més de 500 milions d'euros de l'objectiu establert per al 2017. La petroliera espera que aquest any el programa aporti un total de 2.100 milions d'euros.

La producció mitjana del trimestre va ser de 693.400 barrils equivalents de petroli al dia, superior a l'obtinguda al tancament de l'any 2016 i impulsada per l'aportació del Regne Unit, Líbia i el Brasil. En aquest últim país, l'engegada del jaciment Lapa va contribuir a aconseguir un nou rècord de producció de Repsol al Brasil.