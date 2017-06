Espanya incomplirà l'objectiu de dèficit per culpa del rescat de les autopistes, segons l'Airef

Quan es va presentar el projecte de pressupostos generals de l'Estat, l' Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (Airef), va considerar "factible però exigent" que Espanya arribi a tancar l'any 2017 amb un 3,1% de dèficit sobre el PIB. Ara, però, avançat l'any i just el dia després que Rajoy hagi aconseguit aprovar els comptes, aquest òrgan creat a instàncies de Brussel·les per fiscalitzar els comptes públics ho veu "improbable". Quin és el motiu del canvi? L'Airef considera ara que si s'inclou l'impacte estimat que tindrà el rescat de les autopistes fallides serà impossible, perquè la mesura suposa un 0,2% del PIB.

Val a dir que aquest seria un cost inferior al que havia calculat la patronal del sector, que apuntava a més de 5.000 milions d'euros pel rescat d'aquestes vies. En canvi, segons els càlculs de l'Airef, suposaria una mica més de 2.000 milions si tenim en compte que són dues dècimes del PIB.

Així, l'Airef considera que sense l'impacte de la responsabilitat patrimonial de l'administració (RPA) que suposarà el rescat de les radials continuaria sent "factible però exigent" acabar l'any 2017 amb un dèficit del 3,1% del PIB, que és el que s'ha fixat l'executiu espanyol. Així ho apunta aquest organisme en el primer informe mensual de seguiment de l'execució pressupostària que anirà elaborant a partir d'ara.

A aquest fet, l'Airef afegeix que "hi ha incertesa en l'evolució dels recursos fonamentalment pels impostos directes", un posicionament que ja havia avançat en el seu informe sobre els pressupostos generals de l'Estat, on avisava que les previsions d'ingressos tributaris eren massa optimistes. Justament sobre la recaptació via impostos, l'Airef apunta que l'execució pressupostària fins a l'abril semblen confirmar la "desviació de la recaptació de l' IRPF", mentre que sí que sembla possible que s'aconsegueixi recaptar el previst a través de l 'impost de societats. També veu "factible" complir amb la previsió de recaptació a través de l' IVA.

La quota basca dóna oxigen a les comunitats

En l'informe detallat per cada administració pública, l'Airef avisa que és difícil que el bon comportament de les comunitats autònomes i les corporacions locals compensi el previsible incompliment de l' administració central i la Seguretat Social, les més incomplidores des dels últims exercicis. De fet, l'organisme presidit per José Luis Escrivá, assenyala que l'Estat encara augmenta més les possibilitats d'incomplir amb l'objectiu d'estabilitat de l'1,1% que té fixat per a aquest 2017, justament per les "incerteses" sobre la capacitat recaptatòria d'Hisenda.

Per compensar aquesta previsible desviació, l'Estat compta des dels últims anys amb el bon comportament dels ajuntaments (que tenen superàvit) i amb la reducció del dèficit de les comunitats autònomes que, com admetia també el Banc d'Espanya aquesta setmana, van ser les principals impulsores de la rebaixa del dèficit del conjunt de l'Estat. En aquest sentit, a banda de la contenció i sanejament de les comunitats, l'Airef apunta que han millorat les condicions perquè el conjunt de les autonomies compleixi amb l'1,6% fixat gràcies a l'efecte que tenen els 1.500 milions d'euros que Rajoy ha compromès amb el País Basc en concepte del que li deu de la coneguda quota basca.

L'efecte d'aquesta quantitat ajuda a equilibrar la balança del conjunt de les comunitats, que han de complir totes amb el mateix objectiu de dèficit. De fet, només el País Basc millora la qualificació en l'informe de l'Airef, la resta mantenen la que ja es va fer pública a tancament de l'exercici, quan va considerar que aquest 2017 pot ser el primer en què Catalunya compleixi amb el compromís.

La Seguretat Social empitjora

Per últim, sobre la Seguretat Social, l'Airef manté el seu pessimisme i fins i tot l'empitjora. Aquest organisme assenyala que "a mesura que avança l'any cada vegada es considera més improbable arribar a aconseguir els recursos previstos als pressupostos". L'Airef apunta que malgrat l'evolució favorable de les cotitzacions del mes passat, en percentatge sobre el PIB continuaran reduint-se fins a final d'any i creixeran menys que el PIB nominal. Per això aquesta entitat apunta que la Seguretat Social tornarà a tancar el 2017 amb un 1,6% de dèficit i no un 1,4%, com assegura el govern.