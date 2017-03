Els estibadors es resisteixen a acceptar la proposta del govern però estan disposats a rebaixar-se el sou

"És insalvable". Aquesta ha estat la valoració del secretari d'estat d'Infraestructures, Julio Gómez-Pomar, després de prop de cinc hores de reunió amb sindicats i estibadors i davant la principal exigència dels empleats. Aquest dimarts era la primera trobada entre les parts després que el Congrés tombés la convalidació parlamentària del decret que havia de reformar definitivament el sector de l'estiba. Malgrat que s'han acostat posicions sobre les qüestions que atenen la negociació col·lectiva, els treballadors portuaris no cedeixen i demanen que sigui el decret llei el que garanteixi per escrit que se subrogaran tots els llocs de treball, una petició que el govern ja ha reiterat que és incompatible amb el compliment de la sentència europea.

Per tant, l'escull principal de les negociacions continua sent la garantia total de la subrogació. Mentre el govern assegura que el document el contempla absolutament, els treballadors consideren que el decret llei o una figura legal amb el mateix valor han de deixar per escrit que es contractaran tots els treballadors acomiadats de les societats de gestió que forcen la seva contractació actualment i també amb quines condicions.

El govern, però, sosté que el decret llei no pot contenir aquests dos punts, però considera que sí que ho poden fer altres formes jurídiques que han d'estar acordades per totes les parts. Els estibadors només estan disposats a acceptar-ho si la normativa té el mateix valor que el decret llei. Per la seva banda, però, segons ha explicat el portaveu de l'executiu, Gómez-Pomar, la patronal no està disposada a subrogar la totalitat dels treballadors, tret que se'ls hi obligui per llei. En sortir de la reunió, el portaveu de la patronal Anesco s'ha limitar a dir que es tornarien a trobar dijous en una reunió sense la presència del govern.

Un 6% menys de sou per millorar la productivitat

Els treballadors han acudit a la reunió amb un document escrit que suposa una resposta a la proposta que el govern va presentar-los la setmana passada a última hora abans que el Congrés tombés el decret. La proposta dels estibadors implica que estan disposats a arribar a una rebaixa de fins al 6% del seu salari (un 5% per la millora de la productivitat empresarial i l'altre 1% per ajudar en les prejubilacions). També demanen flexibilitzar el pla de prejubilacions. Segons els treballadors, aquesta oferta és injusta perquè lliga les prejubilacions a l'edat dels treballadors i no als anys cotitzats. Per això, consideren que la reforma ha de delimitar el moment de la prejubilació en funció dels anys que falten per arribar a un mínim cotitzat.

L'estiba, un problema de fa dos segles

Per la seva banda, la proposta de l'executiu suposa prejubilacions amb el 70% del sou als majors de 50 anys o la creació d'una comissió de seguiment per garantir la continuïtat dels llocs de treball. Una oferta que el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, considera "immillorable", però que els treballadors ja van rebutjar.

"La pena és que hem perdut un mes", ha dit un dels estibadors a l'entrada del Consell Econòmic i Social (CES), on al llarg de la tarda d'aquest dimarts s'estan reunint el secretari d'estat d'Infraestructures, Julio Gómez-Pomar, un alt càrrec de Foment, sindicats i patronal amb la mediació del president del CES, Marcos Peña. Un mes perdut perquè les negociacions tornen a estar en un punt similar al que van arrencar abans que Rajoy aprovés el decret llei. En aquest sentit, Antolín Goya, portaveu del sindicat majoritari de Treballadors del Mar, s'ha mostrat optimista, però únicament pel que fa a la negociació del conveni col·lectiu. El que sembla impossible per "insalvable" és que el govern cedeixi a la modificació del decret llei malgrat hagi assegurat que estudiarà la contraoferta presentada pels sindicats.