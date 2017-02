Hisenda assegura que Rodrigo Rato va defraudar 6,8 milions entre el 2004 i el 2015

L'exvicepresident del Govern i exministre d'Hisenda, Rodrigo Rato, va defraudar 6,8 milions d'euros entre el 2004 i el 2015, segons han avançat diversos mitjans, que citen un informe entregat per l' Oficina Nacional d'Investigació del Frau (ONIF) de l' Agència Tributària lliurat el 23 de gener al jutjat número 31 de Madrid. L'informe, que té 634 pàgines, recull totes les activitats presumptament il·lícites fetes amb l 'entramat de societats de Rodrigo Rato.

Ja fa gairebé dos anys que dura la investigació a l'exvicepresident del govern espanyol, després que la policia antifrau li escorcollés el domicili i oficines l'abril del 2015. Ara, la policia antifrau conclou que les rendes que Rato no va declarar en l'IRPF ascendeixen a més de 14 milions d'euros entre el 2004 i el 2015, ambdós inclosos, per això es calcula que les quotes presumptament defraudades arriben a un import de 6,8 milions d'euros. A més, aquests imports superarien els 120.000 euros de delicte fiscal anual en tots els anys excepte el 2005. Cal assenyalar, també, que part d'aquest període quedaria prescrit, però que a partir del 2009, quan encara no hauria prescrit el delicte les quotes arriben als 5,4 milions d'euros.

En conèixer aquesta informació, l'exvicepresident del govern ha assegurat que demostrarà que "en tot moment" ha actuat d'acord amb les lleis tributàries, segons ha declarat a l'agència Efe.

Els nou delictes fiscals de Rodrigo Rato

L'informe de l'ONIF assenyala que el sistema de frau que feia servir Rato consistia en "guanys de patrimoni no justificats derivats del trànsit de diners amb l'estranger i no declarats fiscalment; sense prèvia transmissió de rendes, rendiments d'activitats econòmiques com a conferenciant i despeses de l'activitat empresarial que no són deduïbles".

El rotatiu també explica que Rodrigo Rato va defensar-se arugmentant que "l'informe s'origina d'una denúncia, alçament de béns, que va servir per a la seva detenció però que va quedar demostrat que era falsa en 15 dies. L'informe conté dades falses i errònies que l'Agència Tributària tenia capacitat per concedir des de temps enrere perquè era als seus arxius".