Rosell sosté que el canvi en l'impost de societats de Montoro "és un desprestigi absolut a la Marca Espanya"

Les empreses espanyoles no estan gens satisfetes amb els últims canvis fiscals impulsats pel ministre d'Hisenda, Cristobal Montoro. El president de la patronal espanyola CEOE, Joan Rosell, ha criticat durament la simplificació de reduccions de l'impost de societats aprovada per decret llei pel govern espanyol fa una setmana. Rosell s'hi ha referit com "un dels grans desastres" de la darrera política i " com un desprestigi absolut a la Marca Espanya".

De fet, Rosell ha avisat que aquest canvi perjudica la instal·lació d'empreses estrangeres a Espanya, i per això ha explicat que "com menys ho expliquem a l'exterior, millor", i "veurem com es pot arreglar, però és molt difícil".

Desgavell en l'impost de societats

La pujada del salari mínim "no afecta tanta gent"

La patronal està convençuda que una pujada del 8% del salari mínim interprofessional (SMI) no tindrà un gran impacte perquè "no afecta tanta gent". El president de la patronal espanyola CEOE, Joan Rosell, ha descartat aquest dimecres que la pujada de l'SMI tingui conseqüències negatives per a les empreses perquè, des del seu punt de vista, el nombre de treballadors que cobren l'SMI "són principalment treballadors de la llar".

D'altra banda, Rosell també ha cridat a continuar amb la negociació col·lectiva i ha establert un marge d'entre l'1,1 i l'1,2% per a la pujada salarial del proper any, lluny de la forquilla d'entre el 3 i el 5% que reclamen els sindicats. Tot i això, Rosell ha reconegut que "estan disposats a parlar", però que a l'hora de la veritat, està en mans de cada empresa i depèn dels seus factors particulars.

Pagar les pensions amb deute, "una solució encertada"



L'expresident de la patronal catalana també ha fet referència al debat sobre la sostenibilitat del sistema de pensions. Rosell ha considerat una " resposta tècnica encertada" l'alternativa que ahir el secretari d'estat de Pressupostos, Alberto Nadal, va proposar de pagar les pensions amb més endeutament públic un cop s'acabi la guardiola de les pensions. En la mateixa línia que la ministra d'Ocupació i Seguretat Social, Fátima Báñez, Rosell està convençut que les pensions estan garantides, tot i que ha reconegut que "no es poden pagar sempre amb deute i que s'ha d'estudiar més a fons".



Sobre aquesta qüestió, la ministra Fátima Báñez ha afirmat que si "l'Estat ha de donar suport a les pensions, serà temporal", i ha reiterat que el sistema és sostenible.



"El que passa a Catalunya és un problema de cor"

Rosell també ha hagut de respondre sobre el debat català, i ha afirmat que "ni a Catalunya s'entén Espanya ni a Espanya, Catalunya", per la qual cosa ha instat les parts, però sobretot l'espanyola, a "viure allà un temps, veure quina és la realitat i després, parlar-ne".