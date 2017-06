Rull creu que ajuden més al Corredor del Mediterrani els ports competidors que el govern espanyol

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha assegurat aquest dijous que sovint hi ha més comprensió sobre la necessitat del Corredor del Mediterrani entre els ports competidors del nord d'Europa que per part del govern espanyol.

Rull ha participat en la inauguració de l' Assemblea General de l'Associació Europea de Ports (ESPO) que se celebra al World Trade Center de Barcelona.

Segons el conseller, "és espectacular que tinguem més aliats en els ports del nord d'Europa que no pas en l'activitat, sovint, del govern espanyol", i ha qualificat de " gran paradoxa" que "els nostres competidors ens entenen més que no pas aquells que ens haurien d'emparar".

Adif ven el corredor mediterrani com la connexió Madrid-EuropaDavant aquestes crítiques, el president de l'ens estatal Puertos del Estado, José Llorca, s'ha defensat dient que l'Estat aposta pel Corredor del Mediterrani. Llorca ha dit que "Espanya treballa ara principalment en la connectivitat terrestre i particularment ferroviària, millorant tant la infraestructura de la darrera milla fins als ports com en les xarxes generals de transport" per a millorar les condicions de competitivitat.

"El govern d'Espanya està molt compromès amb el desenvolupament de les xarxes de transport que formen la xarxa bàsica europea i, en particular, amb el Corredor Mediterrani, amb la finalitat de millorar la connectivitat dels ports del sud d'Europa al servei de la logística europea".

Ample internacional entre Vandellòs i Castelló

D'altra banda, el secretari d'estat d'infraestructures, Julio Gómez-Pomar ha anunciat aquest dijous que el ministeri de Foment implantarà de manera directa el doble ample internacional en el tram entre Vandellòs i Castelló del Corredor Mediterrani. Gómez-Pomar ha fet aquest anunci durant la seva intervenció en les jornades de treball dels nodes urbans i regions del Corredor Mediterrani, que s'ha celebrat a València.

El número dos del ministeri ha indicat que la instal·lació definitiva de l'ample internacional en aquest tram, sense passar per la fase intermitja del tercer fil, es preveu per al tercer trimestre del 2018, moment a partir del qual començarà la fase de proves. Segons que ha explicat Gómez-Pomar aquesta implantació permetrà reduir el trajecte de l'Euromed entre Barcelona i València en mitja hora.

El secretari d'estat ha especificat que aquest tram entre Vandellòs i Castelló de la Plana és un dels que recentment s'han rescindit el contracte amb les constructores i que el ministeri ha optat per la implantació directa de l'ample internacional en una segona fase. Així mateix, ha indicat que en el tram entre Vandellòs i Tarragona s'està finalitzant la implantació de l'ample de via ibèric, que permetrà un estalvi de temps a l'Euromed, i que posteriorment s'instal·larà una travessa polivalent per poder circular també en ample internacional.

Amb aquestes actuacions, Foment ha explicat que hi haurà ample de via internacional des de Castelló a la frontera francesa, i que per a les mercaderies hi haurà un tercer fil des de Vila-seca, Tarragona i Sant Vicenç de Calders fins a Castellbisbal. Gómez-Pomar ha remarcat el compromís del ministeri de tenir enllestides les obres des de Múrcia fins a la frontera amb França a finals del 2019 per iniciar les fases de proves.