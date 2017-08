Ryanair i Lufthansa competeixen per comprar la fallida Air Berlin

Ryanair va confirmar ahir que ha presentat una oferta per adquirir Air Berlin, companyia que la setmana passada va comunicar la seva insolvència després que el seu principal accionista, Etihad, anunciés que no estava disposat a proporcionar-li més diners per intentar sobreviure. Tot just a l’abril Etihad, aerolínia amb seu a Abu Dhabi, hi va destinar 250 milions d’euros que Air Berlin ha enterrat en poc més d’un trimestre.

El conseller delegat de Ryanair, Michael O’Leary, va anunciar ahir en una roda de premsa a Madrid que la companyia irlandesa ja ha presentat una oferta per quedar-se la segona aerolínia d’Alemanya. O’Leary, però, va criticar amb duresa l’actuació de les autoritats germàniques, a les quals va acusar d’estar afavorint Lufthansa, la primera aerolínia alemanya, que també estudia adquirir la que fins fa poc era la seva rival. “Per ara el govern alemany només està interessat a mantenir converses sobre Air Berlin amb Lufthansa”, va protestar O’Leary.

Segons va explicar el directiu irlandès, si les dues companyies germàniques es fusionessin Lufthansa passaria d’operar el 17% de les rutes internes d’Alemanya al 95%. “Això provocaria una situació de monopoli”, va explicar.

Ryanair també està intentant adquirir Alitalia, alhora en situació d’insolvència i amb Etihad com a gran accionista (49% del capital). O’Leary va voler comparar les dues operacions i va afirmar que Alitalia, actualment sota administració extraordinària mentre s’hi troba comprador, està vivint un procés “transparent” respecte del procés “corrupte” que considera que s’està vivint a Alemanya.

Concentració del mercat

Segons el directiu, en cinc anys el mercat aeri europeu es repartirà entre quatre o cinc grups. O’Leary opina que el suport del govern alemany a Lufthansa perquè adquireixi la gran majoria dels avions de la flota d’Air Berlin és una estratègia per crear “un gran campió alemany de l’aviació”, perquè es fusionarien les dues principals aerolínies del país.

“Un cop ja s’hagin fet les eleccions d’Alemanya veurem què passa”, va dir el conseller delegat de Ryanair, abans de recordar que fins i tot el mateix organisme regulador de la competència alemany ha advertit del perill de monopoli.