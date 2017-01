Ryanair estudia revisar la seva política d'equipatge de mà

L'escena d'una porta d'embarcament repleta de passatgers que intenten guardar les seves bosses o maletins dins l'equipatge de mà per les restriccions de Ryanair podria tornar a ser un episodi recurrent als aeroports europeus. El director de màrqueting de l'aerolínia 'low cost', Kenny Jacobs, ha assegurat aquest dimarts a Barcelona que la companyia estudia revisar la seva política d'equipatge de mà.

Des del 2013, la companyia permet als seus passatgers viatjar amb una bossa o un maletí petit, a banda de la seva maleta d'equipatge de mà. Tot i així, el directiu assegura que aquesta mesura ha provocat que alguns viatgers pugin a l'avió amb equipatges massa grans, fet que limita l'espai de cabina i implica retards per a la tripulació. De totes maneres, Jacobs ha afirmat que la política no s'eliminarà, però que l'empresa serà molt més estricta amb les mides de l'equipatge.

L'aerolínia 'low cost' no s'ha apuntat a la tendència del llarg radi de baix cost, però també en vol treure profit. La companyia irlandesa ha arribat a acords amb Norwegian Airlines i IAG per alimentar les seves rutes de llarg radi a partir de l'estiu. Concretament, començarà a treballar amb l'aerolínia escandinava a l'aeroport de Gatwick per als seus vols cap als Estats Units per omplir-los amb passatgers de la xarxa de curt i mitjà radi de Ryanair. En el cas d'IAG, la col·laboració es farà a través d'Aer Lingus a Dublín.

Ryanair ha anunciat que creixerà un 10% a Barcelona durant l'hivern vinent i incorporarà quatre noves rutes a Cracòvia, Luxemburg, Praga i Venècia des del Prat. A més, tindrà dos serveis addicionals durant l'hivern amb vols a Nàpols i Brussel·les Charleroi. D'altra banda, augmentarà les freqüències a algunes destinacions com Bolonya, Budapest, Gran Canària, Eivissa, Màlaga, Palma, Sevilla i Tenerife. En total, oferirà 45 rutes durant la temporada d'hivern al Prat.

En contra de la moratòria

Ryanair no vol límits per als hotels de Barcelona. El director de màrqueting de la companyia, Kenny Jacobs, ha criticat que la capital catalana hagi aplicat una moratòria per restringir l'obertura de nous hotels. El directiu ha remarcat que aquesta mesura provocarà l'augment de preus a l'allotjament turístic i farà que més turistes optin per visitar una altra ciutat.

En aquest sentit, Jacobs ha destacat que la companyia 'low cost' està a favor de plataformes com Airbnb, encara que demana que es reguli la seva activitat. "Dir no als hotels i Airbnb no és una solució a llarg termini", ha afirmat.

Pel que fa a la rebaixa de les taxes aeroportuàries de l'11% anunciada la setmana passada pel govern espanyol, l'aerolínia ha celebrat la mesura i ha assegurat que aquest canvi es traduirà en menors preus en les tarifes de vols. Ryanair és líder a Espanya amb una quota del 20%, seguida de Vueling, i l'any passat va transportar fins a 38 milions de passatgers a la xarxa d'aeroports d'Aena. En aquest sentit, Jacobs ha destacat que el 2017 serà un bon any per a les 'low cost', ja que per primer vegada a Europa aquestes han aconseguit transportar més del 50% del total de passatgers.